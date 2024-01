Elena Lasconi: Dormeam pe jos și mâncam doar macaroane fierte. Ce sacrificii a făcut pentru Oana

Elena Lasconi, cunoscută personalitate publică din România, a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Oana. În emisiunea moderată de Denis Rifai la Kanal D. A abordat subiecte sensibile precum provocările de a fi părinte. dar și diferențele de generație și sacrificiile personale. Elena a devenit celebră în timpul carierei la ProTV, dar și ulterior în politică. Scandalul cu Oana, fata ei, însă a pus-o într-o altă lumină.

Elena Lasconi a spus că, deși și-a dorit trei copii, nu a reușit să-și îndeplinească acest vis. Relația ei cu fiica sa pare să fi avut momente dificile, dar preferă să nu ofere prea multe detalii pentru a evita expunerea dramei în public. Ea recunoaște că, în mod natural, copiii ajung la un punct în care își văd părinții ca fiind „expirați”, indiferent de eforturile acestora de a rămâne conectați la generația mai tânără. Lasconi afirmă că a făcut tot posibilul pentru fiica sa, sacrificând multe aspecte personale și financiare.

„Nu știu, dar cred că i-a trecut chestia asta și oricum sunt absolut sigură că o să se schimbe în momentul în care o să devină mamă. Și eu mi-am dorit încă un copil, îmi doream trei. Eu mă vizualizam cu trei. Nu mi-a rezultat treaba asta. Nu mi se pare că au fost momente foarte importante, dar la fel, trebuie să dau multe detalii și iar să redeschid o telenovelă în relația mea cu Oana, ceea ce nu o să fac. Nu intru pe drumul acesta. Cred că, la fel ca orice copil, la un moment dat explici din comportament și din orice vrei tu părintelui, că el este expirat pentru tine, indiferent că e doar o diferență de 20 de ani între noi două. Eu am crezut că sunt foarte aproape de generație, că sunt mamă tânără, dar vine un moment în care părinții sunt expirați, în general, indiferent că ar fi mama, că ar fi tata”.

Elena Lasconi, detalii despre sărăcia în care trăia

Elena Lasconi a povestit despre perioadele grele prin care a trecut. Cum a trebuit să se îmbrace cu haine second-hand ca să trimită bani fiicei sale pentru educație și nevoi personale. Chiar și în condiții financiare dificile pentru ea însăși.

“Eu am dat totul. Nu am să-mi reproșez nimic. Am sacrificat foarte mult, am ars foarte multe etape din viața mea. Eu nu am avut viață, a trebuit să muncesc din greu. Mă îmbrăcam numai cu haine second-hand. Pentru că Oanei îi cumpăram haine noi sau îi trimiteam bani pentru meditațiile la engleză sau matematică sau să cumpăr mobilă. Nu am avut cinci ani plafoniere în casă, aveam doar dulie cu fire. Am pus foarte mult suflet și toți banii mei să o aduc pe fată aici.

Poate că aș reproșa faptul că nu am ținut-o cu mine la greu. Atunci când dormeam pe gresie și mâncam macaroane fierte, altfel dai valoare momentului. Eu mi-am dat sufletul și în continuare o sprijin. O iubesc, mi-am dorit-o din suflet. Știu că mulți așteaptă telenovele. N-am să ofer. Am făcut tot ce am știut eu mai bine, la momentul respectiv,” a fost declarația acesteia la Kanal D.

În concluzie, Lasconi exprimă regretul că nu a reușit să o țină pe Oana mai aproape în momentele dificile. Dar subliniază că a oferit tot ce a putut și continuă să o susțină și să o iubească. Declarația ei reflectă sentimentele multor părinți care se confruntă cu dificultăți în relația cu copiii lor. Părinți care le rămân devotați față de ei, indiferent de circumstanțe.

Scandalul cu Oana

Elena Lasconi a stârnit un val de reacții după ce a dezvăluit că a votat „DA” la referendumul pentru familie din 2018. Lucru care a condus la acuzații de homofobie din partea fiicei sale, Oana. Ca urmare a acestui scandal, Lasconi a decis să se retragă de pe lista candidaților Uniunii Salvați România (USR) pentru alegerile europarlamentare.

Lasconi a exprimat surprinderea și dezamăgirea față de reacția fiicei sale, menționând că nu se aștepta la un astfel de răspuns. De asemenea, Lasconi a menționat că nu a fost la curent cu postările fiicei sale pe Instagram, preferând să comunice direct cu ea. A discutat cu Oana în principal despre relațiile acesteia cu bărbații. Dar a ales să nu divulge mai multe detalii despre viața personală a fiicei sale.

Elena Lasconi a încheiat declarând că, indiferent de acțiunile sau cuvintele fiicei sale, Oana va rămâne copilul ei. Ea a subliniat dorința de a nu mai aduce în discuție subiecte controversate, pentru a evita redeschiderea unui scandal mediatic și pentru a menține relația cu fiica sa privată.