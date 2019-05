Elan Schwartzenberg îi răspunde dur lui Cozmin Gușă: „În 2011 când mureai de foame, ți-am dat bani”

Fostul proprietar al postului Realitatea TV, Elan Schwartzenberg, i-a răspuns sâmbătă acţionarului majoritar al postului, Cozmin Gușă, în continuarea unui război dur al replicilor de la distanţă.





Elan Schwartzenberg a transmis un drept la replică vizavi de declarațiile făcute de Cozmin Gușă. Schimbul de replici a avut la bază o declarație făcută de Elan Schwartzenberg pentru un portal de știri, unde afirma că va da publicității anumite fotografii făcute la o vânătoare. Cozmin Gușă a reacționat și a precizat că nu e interesul lui Elan Schwartzenberg să publice acele fotografii.

La o zi, după afirmația lui Gușă, Elan Schwartzenberg revine cu un atac și mai dur. “În 1999 am încasat 19 milioane € din vânzarea panourilor către News Corp, investind ulterior în proiecte imobiliare, drept care eu pot explica coerent și transparent proveniența a 60 milioane euro, în timp ce tu nu poți justifica nici un ban propriu; în 2011 cand mureai de foame, ți-am dat bani in contul Geopol, am transferul bancar... Toți cei care mă cunosc, știu că nu beau dar tu ai fost întrebat de Liviu Mihaiu și Mirel Curea dacă erai beat când ai intrat în direct, iar dacă tot amintim de emisiunea de la B1, este clar pentru toți cei care au urmărit , că Dragnea nu este în cercul meu de prieteni, rămâne cum am stabilit , “Tzaranusul”... Mă bucură faptul că-ți revine memoria odată cu menționarea vânătorii și a unor prieteni comuni; mai ții minte camionul cu materiale de construcție pentru vila ta, trimis moca de Nicusor Constantinescu? Nu m-am văzut cu Irina Socol în Israel, de asemenea invit orice jurnalist curios, să verifice cu Mihai Mazare dacă este adevărat că Gușă&Păcuraru, i-au solicitat medierea unei întâlniri în Israel. Avocatul G. Piperea, te primește oricând gratis și cu drag, să-ți explice tot ce te faci că nu pricepi în cazul Realitatea, cat despre daunele de 100k, nu-i cazul de proces, trebuie doar să-mi ceri, nu-i prima oară când te ajut cu bani...”, a scris Elan Schwartzenberg.

Atacul lui Elan Schwartzenberg a venit după ce Cozmin Gușă a afirmat că: "Am văzut bazaconiile pe care le înşiră Elan în declaraţia lui pentru stiripesurse.ro. N-am ce face, trebuie să-i răspund, chiar dacă îi răspund unui fugar bănuit de crimă şi, susţin în continuare, partener de afaceri cu Dragnea şi cu Mazăre, în acel triunghi pe care l-am descris şi care are legătură chiar şi cu Brazilia, cu Madagascar, cu Israel, dar mai ales cu România”, a spus Cozmin Gușă.

