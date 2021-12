Ei sunt chefii care au făcut averi colosale în bucătărie. Gătesc pentru capetele încoronate și vedetele de la Hollywood

În ultimele două decenii, arta culinară a atras ca un magnet gurmanzi din toată lumea. Indiferent că a fost vorba despre emisiunii TV de profil, reviste cu tematică, apoi bloguri, siteuri sau vloguri. Sunt bucătari / chefi care au devenit adevărate staruri la nivel mondial. Doi dintre liderii notorietății și câștigurilor sunt englezul Jamie Oliver și scoțianul Gordon Ramsay. Au acumulat averi impresionante, au fost răsplătiți cu stele Michelin și continuă să gătească la același nivel ridicat al pasiunii.

Iată cinci dintre cei mai bogați și influenți chefi ai lumii:

Jamie Oliver este creditat cu o avere de 372 de milioane de dolari. El și-a făcut un renume prin educarea și promovarea unei alimentații sănătoase pentru copii, atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite. Jamie a găzduit o varietate de emisiuni de televiziune, a colaborat cu sistemele de învățământ public și a creat cărți de bucate pentru a se concentra pe cauza sa.

Potrivit Wealthy Gorilla, cariera lui Oliver a început ca patiser la restaurantul Neal Street al lui Antonio Carluccio și a devenit apoi bucătar secund în Fulham, Londra, acolo unde BBC l-a remarcat și unde s-a născut un imperiu. Oliver a fost, de asemenea, decorat cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic în 2003, conform siteului therichest.com.

Nobu Matsuhisa, cu o avere de 200 de milioane de dolari. Este coproprietar al popularului lanț de restaurante Nobu, împreună cu partenerul său de afaceri, Robert De Niro. După ce a părăsit Tokyo în 1973, a început să adauge ingrediente peruane la mâncărurile sale tradiționale japoneze și a creat un stil propriu.

Cu mai multe cărți de bucate pe rafturile librăriilor și investiții suplimentare în hoteluri împreună cu De Niro, Matsuhisa și-a câștigat unul dintre primele locuri în topul veniturilor unui bucătar celebru.

Un nume cunoscut în toate bucătăriile Gordon Ramsay

Gordon Ramsay are aproximativ 190 de milioane de dolari. Personalitatea zgomotoasă și directă a lui Ramsay poate, uneori, să-i umbrească talentul. Cu toate acestea, cei care își doresc o carieră culinară de succes, se îndreaptă spre Ramsay pentru priceperea și experiența deținute de acest mare chef.

Restaurantele lui Ramsay au obținut 16 stele Michelin, iar o mare parte din veniturile sale provin din rețeaua sa de televiziune cu emisiuni precum Kitchen Nightmares, Hell’s Kitchen și The F Word. El a fost consultant pentru filme populare legate de mâncare și a apărut în propriul rol în emisiuni precum The Simpsons, New Girl și Extras.

Wolfgang Puck – 82 de milioane de dolari. Un nume bine cunoscut în industria culinară, Puck deține sau a încheiat parteneriate cu sute de restaurante din întreaga lume. În vârstă de 69 de ani, bucătarul austriac a acumulat un mare imperiu de linii de vânzare cu amănuntul și servicii de catering.

A apărut în emisiuni de televiziune precum CSI, The Simpsons și Fraiser și este bucătarul executiv al serviciului de cină de la ceremonia anuală a premiilor Oscar, făcându-și un nume popular la Hollywood. Puck este un susținător activ al mai multor organizații de caritate și este cunoscut pentru creativitatea și preparatele sale unice.

Un bucătar francez cu mari abilități și o avere impresionantă

Thomas Keller: 80 de milioane de dolari. Bucătarul francez a crescut în bucătăria restaurantului mamei sale și a fost pregătit de maestrul bucătar Roland Henin. După ce a înființat un prim restaurant de succes, Rakel, în New York City, Keller a deschis The French Laundry în California și a obținut trei stele Michelin și un premiu James Beard.

Are o linie de produse de bucătărie, a publicat mai multe cărți de bucate și a fost consultant pentru filmul Ratatouille realizat de cei de la Disney/Pixar.