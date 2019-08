La începutul acestui an, i se recunoștea meritul de a se număra printre cei mai buni distribuitori de apă îmbuteliată în recipiente de 19 litri din România, International Taste and Quality Institute oferindu-i, pentru anul în curs, certifcatul de atestare a „calității remarcabile a apei comercializate”. Este vorba despre societatea H2On, ai cărei angajați asigură, nu doar persoanelor fizice, ci și marilor firme, de la micile magazine de distributie la supermarket-uri, sau companii gigant cu mii de angajați, aprovizionarea în mod curent cu apă îmbuteliată în recipientele la care am făcut referire.

Serviciul unic pe care îl oferă H2On a fost inițial gândit pentru firme mici și medii care nu dispun de timpul necesar aprovizionării cu apă și cafea, mărturisesc, pe site-ul companiei, cei de la H2On. Modul profesionist în care au înțeles să își facă treaba, le-a câștigat, relativ repede, și simpatia persoanelor fizice care au ales să apeleze la serviciile lor. Așa se face că, în momentul de față, H2On asigură mare parte din distribuția apei potabile la nivel de Capitală, existând premizele urgente ale unei extinderi mult mai mari la nivel național.

Calitate și preț accesibil, argumentele unui lider

Secretul supremației pe piața de nișă pe care au ales să își desfășoare activitate constă, așa cum singuri recunosc, în, pe de o parte, calitatea apei furnizate, despre care mai marii companiei spun că este extrasă „din cea mai mare pânză freatică din țară, Frătești, de la aproximativ 180 m adâncime, iar pe de alta, de prețul mic al serviciului prestat. Și cum românul se gândește mai întotdeauna la buzunar, chiar și atunci când e vorba de satisfacerea unei nevoi prioritare – astâmpărarea setei – nu e de mirare că H2On a ajuns în scurt timp de la intrarea sa pe piață în rândul liderilor. Cele două aspect esențiale în creionarea și buna funcționare a oricărei afaceri a ajutat H2On să se mențină, de ani buni, în poziția de firmă de top pe zona în care activează. „Așa reușim să reinvestim constant în tehnologie pentru a oferi siguranța igienei și calitatii apei folosind purificatoare industriale de înaltă calitate” este concluzia pe care o trag, la capătul unei ascensiuni meritate cei de la H2On. Modul în care s-a ajuns la un cost de livrare mai mic decât companiile de profil concurente este unul din punctele forte ale propietarului companiei, Nathaniel Geana, a cărui experiență de 10 ani în domeniu și-a spus în cele din urmă cuvântul.

Câștigarea încrederii clientului, pe primul loc

Pentru a ajunge în topul celor mai eficiente companiii de distribuție a apei îmbuteliate, experții H2On au dispus, în timp, o analiză amănunțită și de lungă durată a funcționării pieței dozatoarelor de apă din România, constatând lipsurile și plusând cu variante de reglare a neajunsurilor. „În urma analizei, recunosc cei de la H2On, am constatat că, deși există mai multe companii de profil, modul de abordare și de lucru cu clienții este destul de greoi. Pentru a avea un produs existențial în casă, trebuie să sunăm, să așteptăm un agent de vânzări pentru a semna un contract cu foarte multe clauze, unele dintre ele chiar abuzive, iar, dacă peste ceva timp nu mai dorim să consumăm apa contractată, trebuie oricum să plătim contravaloarea până la termenul final al contractului.

Noi le-am oferit clienților noștri ÎNCREDERE, știind că sunt deja sătui de contracte pentru fel și fel de utilități, prin urmare am revigorat piața din România, fiind singura companie de profil care îți poate livra pachetul de servicii: fără contract, fără comandă minimă lunară, fără plata unei garanții pe bidonul de 19 litri”, se arată în prezentarea companiei de pe site-ul h2on.ro. Rapiditatea cu care se pricep să livreze produsul – în doar câteva ore de la lansarea comenzii – constituie și ea unul din punctele forte ale companiei. „Suntem singurii care reușim să livrăm apa în aceeași zi!”, susțin reprezentanții H2On.

Au dat lovitura cu brandul de cafea 100% arabica Illy

La mai puțin de un an din momentul în care au intrat pe piața distribuției de apă îmbuteliată din România, cei de la H2On au introdus în portofoliul companiei și un brand de cafea consacrat la nivel mondial, Illy, care s-a dovedit a fi lozul castigator. „Se pliază fix pe același tip de clienți, iar pentru noi a fost extrem de eficient și simplu să livrăm clienților care consumau constant apă, și cafeaua 100% arabică de la Illy”, afirmă reprezentanții H2On.

Susținători ai sportului românesc

Din 2019, compania H2On a decis să susțină sportul românesc, motiv pentru care a semnat un parteneriat cu echipe de tradiție în fotbal și handbal: FC Astra Giurgiu, FC Dinamo București și HC Dobrogea Sud. „Îi hidratam corespunzator cu H2On dar le oferim și imboldul de energie pe care doar Illy îl poate oferi. Pe lângă aceste parteneriate, am decis să oferim tot suportul multor fundații sau asociații care se implică în sportul românesc și nu numai. Suntem alături de oricine își dorește să aducă plus valoare României”, este promisiunea pe care și-o asumă cei de la H2On, al căror proiect pe viitor presupune, așa cum singuri declară, „extinderea la nivel național prin sistemul de franciză care a fost finalizat și deja dă roade”.

Franciza, un aspect esential în dezvoltarea companiei

În acest moment H2On este prezent în București, Ilfov,

Prahova, Teleorman, Giurgiu și Ialomița, intenția declarată a companiei fiind aceea de a deveni „un jucător cu distribuție națională”. „Punem la dispoziția micilor antreprenori zonali care își doresc o afacere solidă, know-how-ul nostru dar și toate produsele pe care le avem în portofoliu pentru a dezvolta în fiecare județ ceea ce noi deja am reușit. Cel mai important aspect este faptul că, de asemenea, suntem probabil singura companie care nu are fixată pentru acest an o taxă de franciză, asta demonstrând clar pasiunea și dorința pe care o avem să legăm parteneriate!

