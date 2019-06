Panică la aeroport pentru 60 de români. Au rămas blocați în Egipt

Avionul care trebuia să decoleze din Egipt cu destinaţia România nu a mai decolat, duminică, din cauza unei defecţiuni. 60 sunt români trebuiau să vină în ţară după ce şi-au petrecut vacanţa în Egipt.





Grupul era mai mare, de 150 de persoane, dar ceilalţi turişti au revenit cu o altă cursă între timp.

Persoanele care au rămas pe aeroport, spun că până duminică seară târziu nu primiseră decât cornuri şi apă.

După 4 ore, la miezul nopţii, compania le-a oferit cazare într-un hotel, dar sunt nemulţumiţi de condiţiile de acolo.

Cu toate că la mezul nopţii conducerea companiei aeriene le-a oferit cazare, turiştii spun că nu sunt mulţumiţi din cauza condiţiilor .

Compania aeriană a confirmat că aeronava s-a defectat şi caută soluţii pentru aducerea în ţară a celorlalţi turişti aflaţi la Hurgada, potrivit digi24.ro

„Noi suntem cu copii mici, de la 8 luni până la 8 ani. E copil de 8 luni care a rămas fără lapte praf. Este crunt. Nu avem nicio variantă. Am contactat inclusiv consulul, am vorbit cu el, am făcut liste. Să facă o situaţie de urgenţă cu Ministerul de Externe şi să ne aducă pentru că ne spun piloţii că este exclus ca acest avion să mai poată zbura”, spune Raluca Șerban, turistă.

