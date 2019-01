Efectele CRIZEI în ROMÂNIA. Peste 15.000 de FIRME şi-au SUSPENDAT activitatea în 2018

Numărul total al firmelor care şi-au suspendat activitatea a crescut cu 14,21% în primele 11 luni ale anului 2018, faţă de perioada similară din 2017, la 16.663, de la 14.590, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).





Cel mai mare număr de firme care şi-au suspendat activitatea a fost înregistrat în Bucureşti - 1.767 şi în judeţele Bihor - 957, Cluj - 745 şi Constanţa - 675.

Raportat la primele 11 luni din 2017, scăderi ale numărului de firme care şi-au suspendat activitatea s-au înregistrat doar în judeţele Braşov (minus 3,72%), Sibiu (minus 2,53%) şi Giurgiu (minus 2,22%). Creşterile cele mai semnificative ale numărului de suspendări au fost înregistrate în judeţele Olt (plus 36,87%), Vrancea (plus 34,43%) şi Călăraşi (plus 30%).

În luna noiembrie a anului 2018, au fost înregistrate 1.649 de suspendări de activitate, cele mai multe în judeţul Bihor (139), Bucureşti (121), Constanţa (75) şi Cluj (68), transmite Agerpres.

