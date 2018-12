Educatoarea din Focșani, acuzată că a strâns un copil de gât și de ORGANELE GENITALE, merge în continuare la grădiniță. Femeia e în atenția agenților de la Investigații Criminale

Poliția o cercetează pe educatoarea unei grădinițe din Focșani, după ce aceasta a fost acuzată de către părinții unui băiețel de gesturi incalificabile: „L-a strâns de gât și de organele genitale”





Miercuri, pe rețelele de socializare au apărut fotografiile unui copil care prezenta vânătăi în jurul gâtului, însoţite de declaraţiile părinţilor, care susţineau că fiul lor ar fi fost agresat fizic chiar de educatoarea de la grădiniţă.

Mama copilului, Alexandra Voicu, povesteşte că fiul său a fost dus la creşă de la vârsta de un an şi 10 luni şi nu a avut niciodată probleme de adaptare în colectiv, până a ajuns la Grădiniţa 15. "Aici a fost o problemă de la început. Nu-i plăcea colectivul, nu dorea să meargă dimineaţa, cu foarte multe insistenţe. Am zis că se va obişnui, dar problemele au fost din ce în ce mai grave. Copilul era din ce în ce mai agitat, nu mai dorea să meargă la toaletă, nu mai putea să se exprime cum trebuie. (...) Miercuri, 21 noiembrie, a urmat o şedinţă la grădiniţă. (...) Am rămas să vorbim cu doamnele educatoare, să vedem dacă există vreo problemă cu copilul. A spus (educatoarea - n.r.) că nu are nicio problemă copilul, că este la fel ca alţi copiii (...). Joi s-a întâmplat evenimentul. A fost soţul să ia copilul de la grădiniţă şi era lovit la gât", spune mama copilului.

Potrivit mamei, la sugestia educatoarei, copilul ar fi spus că s-a lovit la o masă, însă acasă acesta ar fi avut o altă versiune în faţa părinţilor, spunând că doamna l-a strâns de gât pentru că a fost obraznic.

BÄ‚SESCU l-a SPINTECAT pe Victor CIUTACU! SCANDAL MONSTRU

Pagina 1 din 1