Lacrimi de durere la mormântul regretatei artiste Edith Gonzalez. Mesajul cutremurător al Constanzei după moartea mamei sale

Fratele artistei Edith Gonzalez, Victor Manuel Gonzalez, a publicat pe pagina sa de socializare o scrisoare emoţionanţă a fiicei regretatei artiste. Constanza, în vârstă de 14 ani a scris un mesaj cutremurător despre mama sa, după ce aceasta a murit.





„Mama mea a fost o persoană extraordinară, era o mamă minunată, niciodată nu s-a scuzat că are mult de muncă pemntru a nu o face. Îmi amintesc că atunci când eram mică, nu conta cât de târziu era sau de cât de obosită ajungea acasă pentru că mereu venea să mă sărute, iar a doua zi dimineață, nu-i păsa dacă se trezea la ora șase pentru a se juca cu mine”, a scris Constanza.

„M-a sărutat întotdeauna, indiferent de oră. A făcut în așa fel încât să fie bună și ca mamă și la muncă. Îmi amintesc că mereu îmi spunea: „Un actor demisionează doar atunci când moare”… și așa a făcut. Îi plădcea să învețe lucruri noi, întotdeauna când călătoream era ghidul meu și dacă nu știa ceva, întreba și învăța. M-a luat cu ea în multe colțuri ale lumii: Egipt, Galapagos, Paris, Londra, cambodgia, Vietnam, India, Peru, Canada, Madrid, pentru a menționa doar câteva locuri, și bineînțeles mi-a arătat Mexicul. Îmi amintesc cum ea mă învăța despre filme, iar eu despre muzică, cum am văzut de 3.500 de ori la Novicia rebelde, pentru că eera pelicula mea favorită, și cum am determinat-o să vadă The Shining și Pshyco, pentru că îi era frică… … Când aveam patru ani, mama a plecat în Columbia pentru a filma telenovela Dona Barbara și ea a fost Dona Barbara, cea mai bună Doona Barbara. Mama, chiar dacă Dona Barbara este un personaj puternic și independent, aș fi vrut să fiu pe jumătate cum ai fost tu în comparație cu ea. Ea înfrunta lumea cu ură, tu ai cucerit-o cu iubire. te iubesc, mama”, a mai scris Constanza despre mama ei, Edith Gonzalez.

Constanza fiind minoră trebuie luată în custodie până la vârsta de 18 ani. Printre cei care s-ar putea ocupa de fetiță este tatăl ei biologic, santiago Creel, bunica sa maternă, Ofelia Fuentes, sau Lorenzo Lazo, cel care i-a fost soț celebrei actrițe.

Însă relația dintre Constanza și tatăl ei biologic, Santiago Creel, nu este extraordinară, astfel că cele mai mari șanse pentru a obține custodia fetei le-ar putea avea fratele lui Edith Gonzalez, Victor Manuel Gonzalez

Edith Gonzalez a murit în data de 13 iunie 2019, la vârsta de 54 de ani. Fusese diagnosticată cu cancer ovarian în urmă cu ani. Edith Gonzalez a fost înmormântată în weekend, potrivit libertatea.ro

