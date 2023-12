Edilul din Pitești, Cristian Gentea, are o nevastă milionară. Ce avere au reușit să strângă cei doi

Primarul Piteștiului, Cristian Gentea a dat lovitura când s-a căsătorit. Acesta și-a luat o soție strângătoare, astfel că cei doi au un mic imperiu. Declarația de avere începe cu un teren intravilan, în Pitești, de 472 de metri pătrați, cumpărat cu soția. Altul în Ștefănești, tot intravilan de 15.928 de metri pătrați, din care primarul deține o treime.

Un alt teren, din care o treime aparține soției și care se află în localitatea Răzvad, Dâmbovița, de 1000 de metru pătrați. Cei doi mai dețin și un teren intravilan în București de 119 metri pătrați. Și încă unul de 450 de metri pătrați la Mărăcineni, foarte aproape de Pitești. Nici la capitolul apartamente, primarul nu stă rău deloc.

Așadar Gentea are, împreună cu soția un apartament de 80 de metri pătrați din 1996. De asemenea au și o casă de locuit de 168 de metri pătrați, tot în Pitești, ca și apartamentul. Au și un apartament în București de 143 de metri pătrați.

Nu are nici mașină, nici bijuterii demne de trecut în declarația de avere. Dar primarul are cu siguranță bani în conturi după cum urmează.

Conturile lui Gentea, pline de bani

Are un depozit de 82.156 de lei într-un cont din 1009. Alți 194.445 de lei într-un alt cont din 2011. Tot într-un cont din 2011 mai are 128.724 lei. În mai multe conturi deschise in 2014, primarul a reușit să strângă peste 162.000 de lei. A

poi din 2020 a mai pus niște bani deoparte. 199.493 a depus atunci primarul într-un cont. Iar în 2022 primarul a mai deschis trei conturi în care a pus 300.000 de lei. Apoi primarul și-a amintit că mai are un cont din 2009, în care are 2.800 de lei. Iar în 2020 a mai deschis alte două conturi care însumat au aproximativ 180.000 de lei.

Gentea spune că are și datorii, doar că la o mică socoteală, acestea pot fi închise instant. Cu toate acestea, primarul le are în continuare. Vorbim de datorii ce însumează aproape 35.000 de lei. La capitolul venituri, primarul stă bine și aici. Nu de alta, dar are salariu de 164.267 de lei pe an.

Dar mai încasează și o pensie de 142.740 de lei. Și soția trage tare pe venituri. Aceasta are un salariu 60.000 de lei. Aceasta mai încasează 8.400 de euro dintr-o chirie. Dar cel mai important încasează și dividende de 1.078.341 de lei. De asemenea soția mai încasează și o subvenție de 900 de lei.