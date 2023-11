Simona Bucura-Oprescu, pasionată de arme de vânătoare. Surprize în declarația de avere

Mașina ministrului muncii, Simona Bucura-Oprescu, valorează câteva zeci de mii de euro. Cea mai scumpă variantă poate ajunge chiar și la 80.000 de euro. Dar surpriza este din cu totul altă parte. Capitolul bunuri sub formă de bijuterii, obiecte de artă obiecte care fac parte din patrimoniul cultural este umplut la ministrul muncii de două arme de vânătoare.

Ambele au lunetă și valorează fiecare câte 6.000 de euro. Una dintre ele a fost achiziționată în 2020, iar cealaltă în 2023. Însă Simona Bucura-Oprescu nu e nici pe departe o femeie săracă. Ea are mai multe conturi la mai multe bănci, după cum urmează. La Raiffeisen are din 2003 un cont cu 30.480 de lei.

Ministrul muncii are patru conturi de economii și depozite

Tot la această bancă are din 2021 un cont în euro cu valoarea 15.500. La trezoreria statului are un depozit din 2021 în valoare de 10236. Iar din 2018 are un al depozit tot acolo, în valoare de 50.000 de lei. Ba chiar a dat și împrumuturi frumușele. Nu mai puțin de 18.000 de euro a decis să împrumute unui cetățean.

Totodată, ministrul muncii are și două credite la aceiași bancă. Unul dintre ele are scadența în 2032 și este în valoare de 49.817. Iar celălalt are scadența în 2024 și are valoarea de 30.480. Veniturile ministrului sunt de 141.636 de lei pe an, practic aceasta e indemnizația de la camera Deputaților.

Alte venituri ministrul nu mai are. Soțul câștigă ceva mai bine, are un salariu 123.593 anual la care se adaugă 5240 venit în calitate de profesor, tot anual și o indemnizație pentru un proiect în valoare de 24.331 de lei. Cert este că și în acest context iată că ministrul a reușit să pună bani frumușei deoparte. Și în contextul creditelor pe care le are, ministrul muncii tot iese pe plus la socoteală.