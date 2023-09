Cresc ratele românilor cu credite în lei. IRCC aproape s-a triplat

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a crescut considerabil în ultimul an. Acesta este de 5,96% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 5,94% pe an. Ratele românilor care au credite în lei se vor modifica de la 1 octombrie.