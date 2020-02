Gaurile negre sunt obiecte misterioase, din care nici lumina nu poate iesi. In Univers exista un numar inca necunoscut de gauri negre – tocmai datorata faptului ca acestea nu emit semnale pe care sa le putem masura, ramanand invizibile. Totusi, recent s-a putut masura un semnal indirect al gaurilor negre generat de unirea acestora atunci cand un sistem binar, compus din doua gauri negre care se rotesc in jurul centrului de masa comun, pierde energie – tocmai prin undele gravitationale – si gaurile negre se unesc intr-o unica gaura neagra mai mare. Acest proces are loc cu emisie de unde gravitationale, adica oscilatii ale structurii spatio-temporale ale Universului, care au fost prezise de teoria relativitatii generale a lui Einstein si masurate recent de antenele gravitationale LIGO (in SUA) si VIRGO (in Italia).

Unde gravitationale sunt emise si in urma contopirii stelelor de neutroni, si acest proces la randul lui a fost masurat de LIGO si VIRGO; se crede ca in urma unirii stelelor de neutroni ia nastere o gaura neagra. Ei bine, doi cercetatori, Jahed Abedi si Niayesh Afshordi, au efectuat un studiu asupra undelor gravitationale care ar putea sa ne ajute sa intelegem cum arata orizontul evenimentelor si daca efectele cuantice sunt relevante. Rezultatele studiului au fost publicate recent in Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

