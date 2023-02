Economistul Daniel Dăianu spune ce se va întâmpla cu inflația. „Acea spirală ar fi nimicitoare”

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat că el este unul dintre susținătorii ideii că inflația este cauzată, în principal, de șocurile de pe latura ofertei. Economistul a dat exemplul Statelor Unite din urmă cu 30 sau chiar 40 de ani când inflația a atins praguri mult prea mari. Ulterior, și în Europa au existat perioada lungi de acest sfel.

„Pericolul cel mai mare derivă din posibilitatea intrării într-o vrie a spiralei salarii – preţuri. Aceea ar fi nimicitoare. Am avut şi în Europa episoade mai lungi de inflaţie, am avut această spirală, acest motor de preţuri şi salarii”, a spus Dăianu care a explicat de ce este acordată atât de multă atenție inflației. Președintele Consiliului Fiscal a spus că anul 2021 a venit cu o revenire a nivelurilor înalte ale inflație, după ce timp de zeci de ani am trăit sub un regim scăzut al prețurilor tuturor produselor și serviciilor. Economistul a mai adăugat că românii s-au obișnuit și cu rate destul de scăzute.

Politicile monetare bune pot scăpa România de inflație

Dăianu a continuat prin a spune că inflația a crescut semnificativ de mult anul trecut, dar aceasta se resimțea încă din urmă cu noi. Economistul consideră că politicele monetare și bugetare corespunzătoare vor putea produce declinul inflație. Președintele Consiliului Fiscal a subliniat că aceste politici s-au înăsprit foarte mult în ultima perioadă chiar dacă cele monetare au rămas negative.

„Spun politicile bugetare pentru că partea fiscală este o componentă a unei politici bugetare. Foarte mult depinde, sau poate în primul rând, în condiţiile de acum, de cheltuieli, conduita politicii fiscale”. Dăianu a spus că sunt destule semnale care arată că inflația va scădea în următoarea perioadă. El a mai adăugat că nu crede că trebuie anunțată o altă țintă a inflației pentru că ar putea să fie afectată credibilitatea băncilor.

„Aşa cum conduita efectivă a băncilor centrale este dictată de date, deci de evidenţă, şi sigur, şi de ştiinţă, cunoaşterea pe care o deţin băncile centrale, ce include şi experienţă, tot astfel şi aici nu trebuie să ne grăbim. Altminteri, afectăm credibilitatea băncilor centrale. Pentru că pe bună dreptate s-ar putea spune că dacă băncile centrale deja spun că nu pot fi atinse ţintele, că e bine să schimbăm ţinta de inflaţie, intri la gânduri şi îţi este afectată lupta cu aşteptările inflaţioniste”, a declarat Daniel Dăianu, potrivit Agerpres.