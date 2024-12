Politica Economiștii, speriați de planul lui Călin Georgescu: România nu se autofinanțează. Are nevoie de fonduri străine







Călin Georgescu a lansat declarații controversate legate de viitorul României. Candidatul independent și-a construit campania în jurul formulei „hrană, apă, energie”. Viziunea sa despre sfera economică i-a îngrijorat pe specialiștii. Mircea Coșea, doctor în economie, susține că declarațiile lui Călin Georgescu sunt „înspăimântătoare”.

Economistul Mircea Coșea, despre viziunea lui Călin Georgescu

Candidatul independent la prezidențiale a oferit un interviu celor de la Politico. Călin Georgescu a vorbit despre o „campanie de autosuficiență națională” și despre schimbările de care are nevoie România.

În plus, acesta a adus în prim plan și marile companii internaționale. Mircea Coșea susține că aceste declarații sunt „înspăimântătoare”. În opinia specialistului, planul lui Georgescu ar duce la mișcări sociale puternice și la dezbinarea în societate.

Șomaj în masă

Mai mult, economistul a precizat că șomajul în masă ar bate la ușa României.

„Ostilitatea sa față de investitorii din interiorul pieței unice europene este, de asemenea, de așteptat să declanșeze semnale de alarmă la Bruxelles — ca să nu mai vorbim despre posibila lovitură dură asupra economiei românești.

E foarte grav ce declară Călin Georgescu, cum vrea să alunge companiile străine din țară” a spus Mircea Coșea.

De asemenea, specialistul a subliniat că România nu se poate autofinanța și are nevoie de sprijin din exterior.

„Fără ajutor străin, România nu se autofinanțează. Are nevoie de fonduri străine, neapărat. Are nevoie de capital străin, are nevoie de fonduri europene, are nevoie de o susținere a siguranței naționale prin apartenență la NATO. Toate lucrurile astea pot fi negociate mai bine, pot fi îndreptate, dar nu începând de acum”, a adăugat economistul.

Scenariu legat de victoria lui Călin Georgescu

Potrivit specialistului, marile companii ar pleca din România, în contextul în care Georgescu ar câștiga cursa alegerilor prezidențiale. Un astfel de scenariu ar duce la o credibilitate mai scăzută în cazul României, spune cunoscutul economist.

„În momentul în care dânsul ar câștiga, nu e nevoie ca să ia măsuri, pentru că multe companii străine vor pleca din România, altele vor renunța să vină în România, pentru că va exista o lipsă de credibilitate. Se va crea imediat o lipsă de credibilitate vizavi de România.

Trebuie să înțelegem foarte bine că nu avem nimic de-a face cu sistemul economic și social rusesc, că suntem în altă lume, suntem în alte paradigme”, a mai spus specialistul.