Politica Călin Georgescu, sub lupa unui psihiatru: Iisus pe măgăruș, intrând în Ierusalim







Medicul psihiatru Gabriel Diaconu l-a analizat pe candidatul independent Călin Georgescu, care a făcut numeroase declarații controversate. Specialistul a spus că pe toată lumea i-a lovit strechea și că mulți prieteni l-au întrebat ce se întâmplă dacă iese Georgescu președinte.

Călin Georgescu, analizat de un medic psihiatru

„Inamicul public numărul 1. Încerc, în ultimele zile, să citesc presa. Nu-i chip. I-a lovit pe toți strechea. E ca și cum ar fi fumat toți din același chiștoc și-acum ar fi - vorba unui pacient de-al meu - ”pe paranoia”. Textele sunt frenetice. Cutărică editorialist e profet. Celălalt e de-a dreptul apocaliptic. Undeva, prin colț, un gazetar mai tânăr simți c-a plâns pe tastatură. Sunt invitați psihologi, sunt invocați psihiatri. E clar c-a luat-o națiunea razna.

E inutil să le întorci vreo oglindă, cu blândețe. Vremea lucidității s-a dus. E Vidin. E Plevna. E Asaltul de la Smîrdan de Nicolae Grigorescu. Teza covârșitoare: băi, dacă-l alegem pe Georgescu președinte am sfeclit-o. Ne-am dat dracu. Zeci de ani de trudă și democrație și gata, am înfrânt. E Satana in corpore. E Shiva distrugătorul. E (luați cu Emetiral) ”omul rușilor”.

Așteptam să intru în direct, în seara Parlamentarelor. ”Ce zici, iese nebunul ăsta?” - mă întreabă o prietenă jurnalist. ”Mi-e frică, să știi””De ce ți-e frică?” - o întreb. ”Păi tu n-ai văzut ce zice, adică pe bune, ajungem să ne conducă unul ca...ăsta?” (frison, angoasă)”, a spus psihiatrul.

Călin Georgescu e pistol cu capse

Medicul consideră că Georgescu, în raport cu clanul Le Pen din Franța, e pistol cu capse și că Guvernul și Parlamentul au ultimul cuvânt de spus.

„Atât de puțină încredere avem în România. Și-atât de mult ne place melodrama. Călin Georgescu, în raport cu clanul Le Pen din Franța, e pistol cu capse. La fel cum ”suveraniștii” noștri de Dâmbovița, dacă te uiți la mișcările similare din Vestul Europei, sunt de-a dreptul cosmopoliți.

Dar cum e cu Dumnezeu, cu pacea, cu apa cuantică și cu cordoanele divine? Ăsta e un schtick. O șmecherie. O artifică. Dacă te uiți - prin comparație - la propunerea candidaților de-a lungul vremurilor, te pufnește râsul. Care mai de care prezidențiabili și-au prezentat ”viziunea” despre cum o să conducă ei țara, o să crească ei salariile, o să asfalteze ei ulițe și-au să facă ei closete ecologice țării.

N-are, bre, treabă, președintele cu asfaltul. Guvernul are treabă cu asta. Guvernul, da? Și Parlamentul. Cum o să arate Guvernul și Parlamentul în ”duminica libertății noastre”? Mult iubiți jurnaliști în lacrimi, adevăr grăiesc vouă: cam la fel cum a arătat și până acum”, a spus Gabriel Diaconu.

Adevăratele probleme din România

Psihiatrul a spus că România încheie anul cu un deficit bugetar mai mare decât era cazul și că este în urmă cu implementarea PNRR. El consideră că nici un președinte prost, nici unul țicnit nu poate ajuta țara.

„Acum, serios, hai să tentăm o explicație pentru toată operațiunea asta de mistificare. Încheiem anul pe deficit bugetar uuuun pic mai mare decât era cazul, probabil spre 9%. Datoria externă e pe la cota de avarie, să zicem un 53%. Suntem uuuun picuț în urmă cu implementarea PNRR.

Totul nu e pierdut, intrarea în Schengen terestru o să fie un boost pentru tot ce înseamnă comerț, transporturi, logistică. Adică fix zona aia care e cu viziuni progresiste, care vrea să facă trafic de mărfuri și România o haltă. Cu ce ne ajută un președinte prost la toată șmecheria asta? Dar un președinte un pic mai țicnit, mai pe New Age, așa? Cu mai nimic”, a spus el.

Psihiatrul a spus că nu știe ce-o fi mai bine, un președinte „Iisus pe măgăruș intrând în Ierusalim” sau pe Diana Șoșoacă la guvernare. Cu toate acestea, medicul a reamintit că președintele are responsabilități clare prin Constituție și că trebuie să se supună Parlamentului.

Președintele trebuie să se supună Parlamentului

„Acum hai să fim serioși. Nu le dăm suveraniștilor nimic? Nimic nimic? Nici măcar un cap de ață? Nici măcar un loc de șefuț, pe-acolo? Un sub-sub-sub-secretar de stat? Adică oamenii ăștia au muncit degeaba? Atâtea colive și pomeni, atâtea live-uri pe TikTok, atâta frăsuială până la ditai 35% prezență în Parlament și noi, pro-occidentalii vieții, îi ținem la colț?

Ăsta da bullying. Uite un test simplu pentru voi: ce-o fi mai bine, să avem un președinte ”Iisus pe măgăruș intrând în Ierusalim” sau pe Șoșo la guvernare? Și cine-o să vorbească mai bine cu Simion, Lasconi sau Călin Georgescu?

Înainte de-a bubui de-a dreptul, și oricât de grea ar fi judecata, când mass-media, la unison, s-a hotărât să schimbe jocul democratic într-o exorcizare, Să repetăm în cor: președintele, în România, are responsabilități clare prin Constituție. Președintele NU e deasupra legii. Președintele se supune Parlamentului. Și legea sancționează orice derapaj.

Avem un Parlament sănătos, cu un pol pro-european constituit și viabil. Dar avem și un pol reprezentativ pentru românii ăia ”care nu vă plac”, și pe care momentan toată lumea îi ceartă, toată lumea îi ia la mișto, toată lumea îi ațâță. Romglezii sunt noii mineri. Radicalismul pro-european nu e mai puțin periculos decât radicalismul creștin”, a mai spus el.

Ce îi așteaptă pe români

Acesta a spus că este subiectiv, dar nu și resemnat. El a mai zis că nu îi place ce a ajuns România, dar că trebuie să se adapteze.

„Sunt subiectiv. Dar nu sunt resemnat. Știu că, după duminică, am să conviețuiesc cu proasta, cu nebunul. Am să mă uit la fel înainte. Și, de fapt, când o să vină nota de plată, nu președintele mi-o pune pe masă.

Guvernul mi-o pune pe masă. Ăla de-l votează PARLAMENTUL. Ăia de i-ați pus voi acolo. Prin vot. Îmi place România. Nu-mi place ce-ați făcut cu ea, dar ne adaptăm. Ne descurcăm. Și ce dacă am să pup poala Popii? Pupă și popa poala mea, a scris Gabriel Diaconu pe Facebook.