Ecologiștii germani anunță că vor interzice fermele de bovine îndată ce ajung la putere! Sondajele arată că suntem în pragul revoluției zombie a Khmerilor Verzi!

Vă mai amintiți de alimentația rațională de pe vremea lui Ceaușescu? Ei bine, politicienii ecologiști vor să le schimbe germanilor regimul alimentar cu forța. Nu pentru a preveni obezitatea sau bolile de inimă, ci pentru o cauză mult mai bună- sănătatea planetei. Nu e nicio glumă și nicio exagerare!





Lidera grupului Bündnis 90/Die Grünen (Alianța 90/ Verzii), Katrin Goering-Eckardt, a anunțat că, după ce ajung la putere, ecologiștii vor interzice creșterea vacilor la scară industrială. Măsura face parte, de altfel, dintr-un pachet de măsuri urgente pe care Verzii vor să le ia în lupta cu schimbările climatice. Conform estimărilor autorilor, costul acestor măsuri se ridică la, țineți-vă bine, 100 de miliarde de euro.

Înainte de a vă prezenta argumentele ecologiștilor, cred că e foarte important să fac unele precizări. Bündnis 90/Die Grünen nu e un partid de apartament, iar aceste propuneri nu sunt „opera” vreunui adolescent care a fumat ceva ciudat. În ciuda aparențelor, treaba e cât se poate de serioasă, ca să nu spun periculoasă. Ultimul sondaj de opinie din Germania (realizat de ISA/YouGov pe 11 iunie) arată că Verzii au depășit deja partidul lui Merkel (CDU). Astfel, ecologiștii sunt creditați cu 26,5 la sută din intenția de vot la viitoarele alegeri parlamentare, în vreme ce partidul lui Merkel (CDU) și aliatul său bavarez CSU ar obține numai 24 la sută. Un alt sondaj, realizat de YouGov cu ceva timp în urmă, arată că 25 la sută dintre germani își doresc o coaliție guvernamentală formată din ecologiști și din Partidul Social Democrat din Germania. Dacă nu v-am convins că nu ne aflăm prea departe de o revoluție politică zombie condusă e Khmerii Verzi (cum sunt numiți ecologiștii germani de adversarii politici, cu referire la Khmerii Roșii ai lui Polpot care au transformat Cambodgia într-un iad acum câteva decenii), mai am o informație interesantă.

Marele „filantrop” George Soros a făcut recent o afacere importantă. Societatea sa de investiții, Soros Fund Management Inc, și-a majorat plasamentele în Tesla Inc. de la 17,5 milioane la 37,5 milioane de obligațiuni convertibile, potrivit datelor Comisiei de Valori Mobiliare din SUA. De la producătorul american de mașini electruce, ne întoarcem la motivele pentru care ecologiștii germani au pus gând rău fermelor de vaci, dar și întregii agriculturi industriale. În ultimii ani, o serie de rapoarte au arătat că "emisiile de la animale" sunt mai periculoase pentru mediu decât automobilele. Un articol din 2016 al EcoWatch susține că emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la creșterea animalelor reprezintă un procent mai mare din emisiile globale totale decât emisiile celor 1,2 miliarde de automobile din lume. Astfel, potrivit acestui „studiu”, în timp ce întregul sector de transport reprezintă doar aproximativ 14% din emisiile globale de dioxid de carbon, vacile produc între 14,5-18% din totalul global. De altfel, încă în 2012, un raport al Națiunilor Unite susține că populația de bovine a Pământului produce mai mult CO2 decât automobilele, avioanele și toate celelalte forme de transport combinate. În plus, prin dejecțiile lor, vacile produc o treime din emisiile de metan din lume, care sunt considerate de 20 de ori mai dăunătoare pentru mediu decât dioxidul de carbon. Urmare a acestor studii, Khmerii Verzi au ajuns la concluzia că este timpul să reducem populația de vaca la nivel mondial, ceea ce, evident, înseamnă scăderea drastică a consumului de carne din vest. Drept urmare, ecologiștii s-au alăturat veganilor, vegetarienilor și activiștilor pentru drepturile animalelor, insistând că din punct de vedere ecologic, consumul de carne nu mai este o activitate umană acceptabilă. Încercarea Verzilor din Germania de a-i convinge pe mâncătorii de leberwurst să treacă pe iarbă, pardon, pe salată, nu a fost chiar un succes. În 2013, Partidul Verde al Germaniei a căutat să lanseze "o zi vegetală" pe săptămână, dar proiectul a fost un fiasco în rândul cetățenilor obișnuiți. Amintind de acest eșec, Christian Lindner, liderul Partidului liberalilor și democraților liberi (partid aliat în Europa cu ecologistul Macron), i-a avertizat săptămâna trecută pe alegători că visul Verzilor germani este "o țară fără carne". "Oricine vrea să fie vegan este liber să facă asta, dar nouă, celorlalți, nu ar trebui să ne fie interzis să ne mâncăm șnițelul nostru", a spus Cristian Lindner, care pare să știe la ce se poate aștepta din partea Khmerilor Verzi. Figura de stil a colegului din Bundestag nu i-a plăcut ecologistei Katrin Goering-Eckardt, care susține că atitudinea cetățenilor germani s-a schimbat și că lumea e acum mai dispusă să facă sacrificii pentru a stopa încălzirea globală. "Mulți oameni au înțeles acum că lucrurile se vor schimba fundamental", a spus ea. "Întrebarea este dacă facem schimbările noi sau ne permitem să nu fim atenți la criza climatică". După venirea ecologiștilor la putere, o astfel de detașare de milenarismul verde va fi greu de realizat. Dar Katrin Goering-Eckardt pare să știe ce are de făcut pentru a-i trezi la realitate pe „negaționiștii climatici”, chiar dacă va trebui să se inspire de la tizul ei (Goering sau Göring) de pe vremea lui Hitler.

