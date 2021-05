26 mai

Eclipsa totală de Lună. La Peregrina. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR.

Pe 26 mai s-au născut John Wayne, Philip Michael Thomas, Lenny Kravitz, Edmond de Goncourt, Vintilă Corbul, Radu Păun, Stan Golestan, Aurel Popa.

Pe 26 mai sunt Sfinţii: Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70. Averchie şi Elena.

Astăzi are loc o eclipsă totală de Lună. Începe la ora 11:47 și se termină la ora 16:49, ora României. Nu este vizibilă în România, nici măcar în Europa. Dar poate fi urmărită în Oceanul Pacific și pentru faze parțiale în Asia de Est, Australia și cele două Americi. Eclipsa se petrece la câteva ore de perigeul Lunii. Din punct de vedere astrologic o eclipsă are o conotație negativă, dar doar pentru zona geografică unde este vizibilă. Vă reamintesc că o eclipsă nu este niciodată singură. În termen de două săptămâni este o altă eclipsă. În cazul nostru eclipsa inelară de Soare de pe 10 iunie.

Luna era numită în unele cronici chinezești Perla Cerului. Prin nu știu ce gândire sincronică mi-am adus aminte de o istorie despre o perlă. Cea mai mare din lume. Iată:

În primăvara anului 1969, în apartamentul de la ultimul etaj al Palatului Caesar din Las Vegas, Elizabeth Taylor era într-o panică teribilă. Cel mai iubit articol de bijuterii al ei, o perlă naturală lungă de 25,5 mm, de forma unei picături, cântărind cam două sute de grame, pe care soțul ei, Richard Burton, cheltuise recent o avere, dispăruse. Perla în cauză – cunoscută sub numele de La Peregrina – a fost una dintre cele mai faimoase din istoria lumii, apreciată pentru dimensiunea sa, forma perfectă și povestea ei impresionantă. Înainte ca Taylor să o dețină, La Peregrina fusese deținută de unele dintre cele mai puternice dinastii din istoria europeană și apăruse în portretele unor artiști, printre care Peter Paul Rubens și Diego Velázquez. Liz Taylor stătea în patru labe, verificând fiecare centimetru de covorul shag al apartamentului, fără rezultat. Apoi a observat că unul dintre câinii ei pekinezi mestecă cu tristețe ceva. I-a deschis gura cățelului și… a găsit perla! Fără nicio zgârietură, perla s-a dovedit mai tare decât măseluțele lui Choo, așa îl chema pe pechinez.

Istoria picarescă a perlei La Peregrina este una care deschide o ușă către rolul semnificativ pe care l-au jucat perlele în cultura umană, ca semnificații ale frumuseții, purității, puterii și bogăției. Fotografiile cu Elizabeth Taylor surprind adesea pasiunea ei pentru perlele naturale. Devenind sinonime cu eleganța și faima în anii 1950 și 1960, perlele au fost purtate de femei precum Coco Chanel, Jackie Kennedy și Marilyn Monroe.

Dar semnificația culturală a perlelor se întoarce cu mult înapoi în istorie: se crede că cele mai vechi dovezi ale culegătorilor de perle provin din anii 5.000 înainte de Hristos, în diverse locuri de pe coastele Oceanului Indian. O obsesie față de perle a dus la formarea unora dintre cele mai vechi rețele comerciale din lume care lega centrele culegătorilor de perle de pe coastele Indiei, Sri Lanka, Golful Persic și Marea Roșie, de orașele lumii antice. Perlele au ajuns să simbolizeze Afrodita, zeița greacă a frumuseții și iubirii, despre care se credea că s-a născut din mare. Ea este adesea reprezentată ieșind dintr-o cochilie sau purtând cercei de perle, în arta romană, cum ar fi în frescele pompeiene care datează din secolul I.

Romanii erau deosebit de fascinați de perle. În secolul I înainte de Hristos, Pliniu cel Bătrân a scris că „rangul cel mai înalt al tuturor lucrurilor de preț este deținut de perle”. Portretele funerare extraordinare din bazinul Faiyum din Egiptul roman exemplifică obsesia colierelor și cerceilor de perle, chiar dacă proprietarii originali dețineau de fapt falsuri fabricate din argint și sticlă. Cele reale erau atât de valoroase încât un general roman din secolul I, potrivit lui Suetonius, a putut finanța o expediție militară doar prin vânzarea uneia dintre perlele mamei sale. Suetonius a susținut, de asemenea, că invazia romanilor în Marea Britanie a fost inspirată de promisiunea găsirii de perle în râurile țării barbare. Fals, de fapt romanii căutau cositor.

Chiar și religiile au fost influențate de perle. Pilda perlei din Evanghelia după Sfântul Matei prezintă ceea ce trebuie să fi fost un lucru obișnuit în lumea iudeo-romană: un negustor de perle. Înregistrează comparația lui Iisus a unei perle cu cerul însuși și angajamentul pe care credinciosul ar trebui să-l ia: „Împărăția cerurilor este ca un negustor care caută perle fine. Când a găsit una de mare valoare, a plecat și a vândut tot ce avea și a cumpărat-o „. Aspectul frumos și culoarea pură a perlei, l-au făcut, de asemenea, un simbol potrivit pentru Isus. Cu toate acestea, scriitorii creștini timpurii, cum ar fi Efrem Sirul, Origen și Clement din Alexandria, au criticat în mod deschis oamenii care au văzut perlele doar ca obiecte de bijuterii și au ratat adevărata lor semnificație creștină.

Bogăție, frumusețe și puritate spirituală: acestea au fost calitățile asociate ale perlelor atunci când La Peregrina – cel mai mare exemplar de perle cunoscut – a fost descoperit în Golful Panama la sfârșitul anilor 1500. Faptul că a fost trimis instantaneu regelui Filip al II-lea al Spaniei vorbește foarte mult despre geopolitica globală în perioada Renașterii și indică o altă asociație pe care perlele o posedă. Regalitatea.

Cuceririle Spaniei și colonizarea unor părți ale Lumii Noi au început cu descoperirile lui Columb la sfârșitul anilor 1400. De fapt, prima descoperire semnificativă pe care a făcut-o în aceste noi ținuturi a fost o colecție impresionantă de perle. Făcând ecou motivației romanilor de a se extinde în Marea Britanie, spaniolii au fost încurajați să se angajeze într-o colonizare completă, deoarece America era aparent o comoară de perle. Deci, atunci când vedeți un portret al unui roman purtând perle – la fel ca atunci când vedeți La Peregrina în mai multe portrete ale familiei regale spaniole care o dețineau – nu înseamnă doar frumusețe sau puritate. Ele simbolizează, de asemenea, coloniile exotice, care fac bani și puterea nemăsurată dobândită prin imperialism.

Un exemplu în acest sens este un portret al reginei spaniole, Margareta Austriei (soția lui Filip al III-lea), realizat de Juan Pantoja de la Cruz, unde La Peregrina este la gâtul reginei. Este similar cu un portret ecvestru ulterior realizat de Velázquez al reginei Elisabeta a Franței (soția lui Filip al IV-lea), unde perla stă în mijlocul unei mări de monograme dinastice și simboluri pe țesătura care împodobește sitterul. La Peregrina fusese făcută o bijuterie a coroanei spaniole, deci era și un simbol al descendenței regale. Este menționată ca o posesie prețuită a coroanei spaniole în diferite memorii ale secolului al XVII-lea, inclusiv ducele francez de Saint-Simon și mademoiselle de Montpensier, care au înregistrat regele Filip al IV-lea al Spaniei purtând-o cu eleganță la pălărie la nunta sa fiica Maria Tereza a Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea al Franței.

Obiectele prețioase, precum La Peregrina, au o mare încărcătură, simbolizând opulența și virtutea femeilor prezentate în aceste portrete.

În portretele lui Cruz, Velázquez și Rubens, toate femeile arată destul de rigide, formale și inexpresive. Acest lucru se datorează limitărilor care au fost puse în aplicare pentru portretele regale în curtea spaniolă – sitterul a trebuit să se limiteze la un repertoriu restrâns de ipostaze și nu a fost permis nici un zâmbet.

Câteva alte perle considerabile au fost trimise în lumea veche, inclusiv una intitulată în mod confuz La Pelegrina, care are o formă similară cu La Peregrina și care era deținută inițial de monarhia spaniolă. O altă perlă cu o formă similară de picătură ca La Peregrina a fost deținută de Mary Tudor la mijlocul anilor 1500. Un portret al ei din 1554, pictat de Hans Eworth, care arată perla în mod ostentativ, a fost deținut de Elizabeth Taylor și Richard Burton atunci când se credea că înfățișează La Peregrina.

Cea mai faimoasă perlă din istoria artei este, fără îndoială, cea purtată în Vermeer’s Girl With a Pearl Earring (1665), care are, aproximativ, aceleași dimensiuni ca La Peregrina. Cu toate acestea, era imposibil ca sărmanul Vermeer să fi putut avea acces la o perlă chiar și mult mai mică. Prin urmare, a lui trebuie să fie fost în întregime imaginară, fie o perlă falsă din sticlă lăcuită. Vermeer a inclus perle într-o mare cantitate în picturile sale, de obicei ca semn al bogăției și statutului, dar ocazional a existat un subtext religios, cum ar fi Allegoria credinței sale catolice (1670), unde perlele sunt o referință la puritatea sfântă – un subiect drag inimii artistului, care era catolic într-o țară covârșitor de protestantă.

Adevărata La Peregrina a rămas în posesia familiei regale spaniole până la începutul anilor 1800. În 1808 Napoleon a invadat țara și l-a pus pe tron ​​pe fratele său, Joseph Bonaparte. Când francezii au fost alungați din Spania în anul 1813, Iosif a adus perla înapoi cu el în Franța și i-a dat-o cumnatei sale Hortense de Beauharnais. A fost apoi moștenită de fiul ei Charles Louis Napoleon Bonaparte, viitorul Napoleon al III-lea, președinte și împărat al Franței la mijlocul anilor 1800.

Când Napoleon al III-lea a avut nevoie de bani lichizi, a vândut perla englezului James Hamilton, Duce de Abercorn. Soția lui Hamilton, Louisa, ar fi suferit aceeași panică ca Elizabeth Taylor, pierzând-o pe La Peregrina de mai multe ori, inclusiv o dată între pernele de pe o canapea din Palatul Buckingham. A rămas în posesia ducilor de Abercorn până când a fost cumpărat la o licitație, cu 37.000 de dolari de Richard Burton în anul 1969.

După ce a preluat-o din gura pekinezului ei, a devenit una dintre cele mai apreciate posesiuni ale Elizabeth Taylor. Liz Taylor a comandat la Cartier un colier de perle, diamante și rubine, cu La Peregrina ca pandantiv. Absolut extrordinar! La Peregrina urma să fie din nou imortalizată în cultura vizuală, apărând în jurul gâtului lui Taylor în diferite fotografii și filme celebre, inclusiv Anne of the Thousand Days (1969). În decembrie 2011, după moartea lui Liz Taylor, colierul cu La Peregrina a fost vândut la licitație pentru 11,8 milioane de dolari (8,4 milioane de lire sterline) unui cumpărător anonim.

În medie, doar o stridie din 10.000 va produce o perlă de valoare moderată, cu multă durere. Șansele de a produce una la scara și impecabilitatea La Peregrina sunt incalculabile. Numele ei înseamnă „Rătăcitoarea” și odiseea acestei minuni a naturii, de la stridiile din Golful Panama prin mâinile unora dintre cei mai prestigioși indivizi din istoria lumii, este o amintire a ceea ce au însemnat perlele pentru diferiți oameni de-a lungul timpului. Perlele nu sunt doar un ornament; ne vorbesc și despre imperialism, putere, bogăție, puritate spirituală și înțelegerea noastră despre frumusețea supremă. Dar și despre durere și sacrificiu.

Acum o să mă duc să văd un film cu John Wayne, astăzi îl pomenim. O să văd un western, ce simplu, infantil de simplu, erau lucrurile pe atunci. Pac, şi gata! Şi dacă era mai greu, venea cavaleria federală, întotdeauna de la stânga la dreapta! Sau, mai bine un film de război, cu submarine, “Operation Pacific” sau o comedie ”Operation Petticoat”. Şi Ronald Reagan are un film foarte bun cu submarine, “Hellcats of the Navy”. Văd eu ce văd, dar neapărat un film alb-negru. Merge cu vinilurile şi casetele audio. Da, lucrurile s-au complicat și degenerat în momentul în care valorile tradiţionale mic burgheze au fost călcate în picioare. Şi înlocuite, cu ce? Bună întrebare, tare aş vrea să ştiu…

Trebuie să ne răspundem singuri la multe întrebări, talentul este cum formulezi întrebarea, până la urmă răspunsul chiar nu contează, pentru că lumea se schimbă, şi nu în bine, aşa că degeaba găsim răspunsuri, nimeni nu are nevoie de ele, tot ceea ce este important este că, automat, în această mecanică celestă nemiloasă, dar care ne dă speranţă, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 26 mai 2021

BERBEC După program stai mai mult in aer liber, plimbă-te! O bicicleta ar fi ideala, dar şi mersul pe jos nu-i de lepădat! Calmul tău relativ se hrăneşte din aer şi soare, din foşnet de frunze… Domeniul sentimental este favorizat de conjunctură. Atenţie la vremea capricioasă! Ziua de astăzi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi ”. Ai mai toate planetele grele în aspecte bune, ceea ce înseamnă că vei avea un „feed back” pozitiv din partea anturajului, prietenilor şi… colegilor.

TAUR Astăzi ai unele probleme de comunicare, ţi se reproşează lucruri pe care nu le înţelegi. Ce vrei, nu poţi să placi la toată lumea, nimeni nu-i perfect! Zâmbeşti şi vezi-ţi de ale tale. Şi afacerile sunt bine aspectate, dar apare în continuare semnul acela de schimbare şi de redirecţionare spre o alta situaţie. Nu avea grijă, ai în continuare aceiaşi „prieteni credincioşi”, dar pe total mediul se schimbă. Nu uita că numai în dragoste sunt duşmani o dată pentru totdeauna. În politica şi afaceri alianţele şi duşmăniile se schimbă în funcţie de interesul momentului. De aceea există vorba „nu este nimic personal”.

GEMENI Eşti, în acelaşi timp, Zorro şi un hoț care fură inimi… E bine că iei apărarea celor slabi, e foarte bine că iubeşti! Astăzi încearcă să teoretizezi, să fii logic, ca să ai aliaţi loiali! După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. La serviciu, zi ideală pentru analize, întâlniri şi şedinţe pentru stabilirea unor noi direcţii de dezvoltare şi amplificarea celor vechi. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice, sau întîrzierile.

RAC O zi calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult şi de aceea eşti tandru şi înţelept, iar norocul îţi surâde. Poţi să speri că şi pentru tine iubirea are o felie de tort pusă la păstrare. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, având impresia, pe undeva, că eşti oglinda conştiinţei lor. Este miercuri, aşa că uită-te, după program, la un film bun, online!

LEU Eşti aproape umit de ziua de astăzi! Ai o formă de zile mari şi chiar şi serviciul îţi apare într-o lumină ceva mai favorabilă! Sunt mulţi cei care te plac, ba cineva, chiar, te iubeşte! Ziua de azi este numai bună pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. De mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu puţin noroc.

FECIOARĂ Eşti oarecum dezamagit de ceea ce se întamplă. De parcă nu ar fi urmarea directă a socotelilor greşite. Totuşi, azi te hotărăşti sa fii ceva mai vesel şi să încerci să îndrepţi lucrurile. Veşti bune de la rude şi prieteni. Astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prieteni adevăraţi.

BALANŢĂ Azi nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Dar, reuşeşti să transmiţi celor din jur armonia care te caracterizeză ca supus al planetei Venus. Nu te băga în discuţii tensionate, pentru că ai altceva mai bun de făcut şi mai profitabil. Totusi, astazi vei avea de caştigat daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te poți simţi foarte bine. Cu toate că este miercuri, mijloc de săptămână, eşti favorizat, mai ales în domeniile legate de familie şi cămin. Poţi realiza ceea ce ţi-ai propus de mai mult timp.

SCORPION Realizezi că faci parte dintr-un plan, astrele incep să se uite mai atent la proiectele tale. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ai tot ce îţi trebuie ca să reuşeşti iar ziua este favorabilă. Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane potenţial ostile, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale.

SĂGETĂTOR Dimineaţa, la serviciu, la muncă, ai o revelaţie! Parcă înţelegi ceva ce îţi era intrzis până în acest moment. E de bine, procesul de spiritualizare îţi aduce pace sufletească şi echilibru! Nimic nu te întristeză azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate că da, poate că nu, dar nu te astepta la minuni. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic ! Îţi faci planuri de vacanţă. Un umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental practicat de una dintre realatiile tale.

CAPRICORN Cu toate că eşti perfecţionist şi bine intenţionat, parcă azi nu ţi-ai rupe oasele pentru alţii, mai ales că ştii că sunt pui de lele. Zâmbeşte, pupă-i în bot şi papă tot, vorba din popor! Experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante! Rasfatul propriu nu te ocoleste in ziua de azi. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut.

VĂRSĂTOR Ziua îţi aduce posibile răspunsuri, posibili colaboratori şi o promisiune de mai bine. Entropia este mare, dar rămâne speranţa. Relaxează-te, altfel vei avea probleme cu căderea părului! Azi trebuie sa zâmbeşti şi să-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplăcute; mănâncă alimente naturale si evită dulciurile industriale. In urma unei analize cinstite şi atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi pe propriile interese, pe interesele familiei tale. La serviciu, la muncă, unde îţi petrecţi dimineţile şi uneori toată ziua, te bucuri de o eficienţă mărită, aşa că profită şi rezolvă, finalizează, termină proiectele, lucrările mai dificile.

PEŞTI Nu cumpăra nimic important, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Un aspect negativ din a doua casă, a banilor şi proprietăţilor, te poate face să pierzi bani, dacă nu eşti atent şi prudent! Proiectele tale de viitor suferă de un defect major – se bazeaza mai mult pe întamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Pe de altă parte zodia ta este zodia lucrului bine făcut, solid. Ai idei grozave, strălucitoare chiar, dar nu le pui în aplicare. Un parteneriat cu o „zodie analitică” gen Fecioara, de exemplu, nu ar fi o idee prea rea. Tu ai fi cu ideile, iar partenerul cu detaliul!