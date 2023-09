Momente tensionante în echipa „Visuri la Cheie”. Totul a pornit de la o glumă

Al doilea episod din noul sezon „Visuri la Cheie” revine pe micile ecrane în această seară. În timpul lucrului la proiect, Cristina Joia și Alex Gavrilescu au avut o confruntare, cauzată de glumele făcute de acesta din urmă.

Numai că, replica ei nu a liniștit apele, iar Alex Gavrilescu nu a terminat cu ironiile. Acesta a avertizat-o pe Cristina Joia că va continua cu glumele și a avut și o explicație pentru comportamentul lui.

„ Mă umple, știți copiii din grădiniță? Am ajuns la o altă vârstă: nu mai arunc cu bulgări de zăpadă, ci arunc câte o bombiță.. pac ”, a spus el, spre iritarea colegei sale.

Ulterior, acesta a trecut cu ironiile și la adresa celeilalte colege de echipă, care nu s-a lăsat însă tachinată și l-a pus la treabă.

„Printre toate plăcerile din proiect, am una ascunsă: să o tachinez pe colega mea, Cristina Joia”, spune el.

În această seară, pe 20 septembrie, la ora 21.30, echipa se va deplasa la Târgoviște. Aici îl vor ajuta pe Andrei, un băiat de doar 14 ani. În cursul anului trecut, tatăl său i-a oferit o bicicletă nouă în dar. Cu toate acestea, într-un moment în care a încercat să sară panta a marcat o schimbare radicală.

„Am căzut de pe bicicletă, am dat cu spatele de pământ. Nu am mai putut să mă ridic, să simt nimic”, spune puștiul, la Pro TV.

„De la brâu în jos, nu mai simte nimic, nici piciorușele. Este foarte optimist, un luptător”, spune bunica băiatului.