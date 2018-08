Da, avem confirmarea: DRAGNEA ESTE ÎNCOLȚIT! Weekend incendiar în politică. MAI APUCĂ PALTONUL liderul PSD?

La puțin timp după publicarea scrisorii deschise în care Ecaterina Andronescu nu s-a sfiit să îi ceară demisia lui Liviu Dragnea, pe fondul scăderii în sondaje, dar și al slabelor rezultate ale Guvernului, o nouă informație anunță marele cutremur în PSD. Președintele social-democraților și al Camerei Deputaților se pare că are zilele numărate în fruntea formațiunii.





”Mă întreb dacă nu au fost ordine din interior. Pentru că dintr-o data pentru unii am devenit dușman. Ceea ce nu este adevărat. Eu nu am vrut să fie scrisoarea aceasta un atac la adresa PSD, ci pur și simplu un strigăt de disperare. Mă îngrijorează faptul că stânga europeană se îndepărtează din ce în ce mai mult de stânga românească. Mă îngrijorează că, deși există creșteri economice, oamenii sunt în stradă și nu sunt soluții care să se comunice. Vă spun de ce am făcut eu lucrul acesta. Eu din îngrijorare, pur și simplu”, a declarat senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu, vineri seară, la Realitatea Tv.

Andronescu a spus că a primit sute de mesaje de la liderii din teritoriu, după publicarea scrisorii, dar din conducere nimeni nu s-a interesat de ea nimeni. ”Eu nu am mai vorbit cu conducerea partidului de la Congres (Congresul PSD din 10 martie - n.r.) și nici atunci prea mult”, a completat Andronescu.

Amintim că senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a publicat, marți, o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, prin care a cerut ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum și pregătirea unui guvern PSD de „super profesioniști”. Andronescu afirmă că PSD trebuie să salveze atât țara cât și partidul ”de la un dezastru major” spre care se îndreaptă.

