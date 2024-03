Monden Earl Spencer, fratele prinţesei Diana, abuzat când avea doar 11 ani







Earl Spencer, fratele mai mic al Dianei, Prințesa de Wales, a declarat că a fost abuzat sexual în copilărie atunci când era la internat, potrivit celor relatate de BBC.

Earl Spencer, fratele mai mic al Dianei, Prințesa de Wales, susține că abuzul a început când avea doar 11 ani. Într-un extras din memoriile sale, publicat în Mail on Sunday, Earl Spencer a spus că a fost ţinta unei femei din personalul de la Maidwell Hall, Northamptonshire, în anii 1970.

Şcoala a declarat că acuzaţiile de abuz sexual au fost transmise unui „ofiţer desemnat de autoritatea locală”.Earl Spencer a frecventat Maidwell Hall între 8 şi 13 ani.

În noua sa carte „O şcoală foarte privată”, el susţine că o membră a personalului, pe care a descris-o ca fiind o „pedofilă vorace”, l-a îngrijit şi a abuzat de el şi de alţi băieţi tineri în paturile lor din dormitor, noaptea.

Earl Spencer a declarat că a aflat că angajata locuieşte acum fie în străinătate, fie este moartă. De asemenea, el a susţinut că directorul de atunci al şcolii, John Porch, a aplicat „bătăi brutale” şi a crezut că profesorul a obţinut „plăcere sexuală din violenţă”. Porch a murit în ianuarie 2022, potrivit unui necrolog din vechiul său buletin informativ al colegiului.

Lady Sarah Spencer, Charles Spencer (or Viscount Althorp), Earl Spencer, Lady Jane Spencer and Lady Diana Spencer at home at Althorp I 1975. Sursa foto: Facebook: Diana, Princess of Wales.

Contele Spencer a mai spus că experiența din copilărie a fost infernală

Earl Spencer a declarat că retrăirea perioadei petrecute la Maidwell a fost o „experienţă absolut infernală”.

Școala Maidwell a spus că din păcate, au fost, uneori, acele practici erau considerate normale şi acceptabile la acea vreme.

„Este dificil să citeşti despre practici care, din păcate, au fost, uneori, considerate normale şi acceptabile la acea vreme. Aproape fiecare faţetă a vieţii şcolare a evoluat semnificativ din anii 1970. În centrul schimbărilor se află protejarea copiilor şi promovarea bunăstării lor”.

Contele Spencer a crescut şi acum deţine Althorp House - o proprietate în Northamptonshire, care aparţine familiei Spencer de 500 de ani şi unde este înmormântată prinţesa Diana. După perioada petrecută la Maidwell, a urmat cursurile Colegiului Eton, scrie BBC.