Guvernul intenţionează să menţină voucherele de vacanţă, a declarat, joi, Tănase Stamule, consilierul pe probleme economice al premierului României, menţionând că informaţiile care au apărut în spaţiul public, potrivit cărora s-ar dori renunţarea la acestea, sunt „fake news”.

Am prelungit voucherele de vacanţă

„Am avut şi sectoare economice pe care nu am putut să le ajutăm atât de mult pe cât am fi vrut să le ajutăm, în zona HoReCa în special. Am prelungit voucherele de vacanţă. Menţinem voucherele de vacanţă. Este un fake news aruncat în spaţiul public că nu le vom menţine. Nu este adevărat!”, a afirmat Stamule, la cea de-a VIII-a ediţie a evenimentului Business Challenge.

Acesta a adăugat că Executivul pregăteşte şi alte instrumente pentru scheme de ajutor de stat destinate industria HoReCa.

„Avem această schemă de granturi şi de ajutor de investiţie de la Ministerul Economiei de 1,5 miliarde de euro, adică 7 miliarde lei care intră în economie din fonduri europene. Pregătim şi alte instrumente pentru scheme de ajutor de stat pentru industria HoReCa, tocmai pe bugetul de anul viitor. Acest sector va mai fi încă o perioadă afectat din motive de pandemie”, a susţinut consilierul premierului.

Ce se întâmplă cu vacanțele în 2021

Fără voucherele de vacanţă turismul intern ar fi „în plop”, afirmă vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care precizează că 30-40% din sejururile pe acest segment de la începutul pandemiei de COVID-19, au fost achitate cu tichetele de vacanţă.

„Referitor la vouchere de vacanţă, am înţeles că se lucrează, dar pot spune cu toată sinceritatea că fără voucherele de vacanţă tot turismul românesc intern este în plop. Sigur că oamenii se mai duc şi pe banii lor, dar fără cele 300 de milioane de euro din vouchere eram pe gard. Noi trebuie să pledăm pentru ele, pentru că noi agenţiile câştigăm, chiar dacă comisionul este limitat, dacă ai rulaj mai întreţii salariile şi cheltuielile de zi cu zi.

Voucherele de vacanță sunt vitale pentru stațiuni

Pe de altă parte, pentru baza materială sunt vitale, pentru tot ceea ce înseamnă staţiuni sunt vitale. Am fost în contact cu mai mulţi hotelieri şi pe toţi pe care i-am întrebat nu am găsit unul care să nu fi avut 30-40% din vânzări prin vouchere de vacanţă, ori litoralul fără vouchere este în cap. Şi la balneo şi munte foarte mulţi oameni sunt cu vouchere”, a declarat Alin Burcea pentru AGERPRES.