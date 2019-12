Înainte ca Oana Roman să anunțe sfârșitul relației, Marius Elisei a distribuit pe Facebook piesa trupei Vama – Perfect fără tine, însoțită cu un mesaj.

„Mă reprezintă. Este pentru mine compusă. Îți mulțumesc, Tudor Chirilă!”, a notat Marius Elisei.

Oana Roman: „Din păcate, o fac până la urmă!”

Un mesaj mai elaborat a postat Oana Roman pe marginea acestui subiect. După multe ezitări, în cele din urmă, fiica Mioarei și lui Petre Roman a făcut anunțul.

„Am ezitat de zeci de ori să fac această postare! Am scris-o și am șters-o apoi! Din păcate, o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer și transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă, așa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!”, a notat Oana Roman.

