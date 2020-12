Potrivit Insititutului Național al Magistraturii, concursul pentru funcția de președinte al Curții de Apel Cluj a fost câștigat de judecătorul Dana Gîrbovan, cu nota 9.90, la mare depărtare de contracandidatul de pe locul 2.

Rezultatele concursului urmează să fie validate de Consiliul Superior al Magistraturii, după care judecătoarea Gîrbovan își va putea prelua postul.

Reușita magistratului este una deosebită, mai ales că de la înființarea Curții de Apel Cluj, este prima dată când a fost organizat un concurs la care nu se știa rezultatul de dinainte. Este de menționat faptul că, mai ales în ultimii ani, unii dintre candidați au concurat singuri, în timp ce pentru alții, rezultatul a fost previzil dinainte de susținerea concursului.

Cine este Dana Gîrbovan

Dana Gîrbovan este judecător de peste 20 de ani, fiind totodată și președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Din această calitate a militat în permanență pentru neamestecul serviciilor secrete în problemele justiției și mai ales în dosarele penale, lucrate la DNA.

„Protocoalele au fost făcute împotriva justiţiei, nu au fost făcute pentru justiţie. Au fost făcute cu încălcarea legii, ăsta este cel mai grav lucru pentru că X când e cercetat are un Cod de procedură penală unde scrie ce poate face procurorul, cine ne ascultă… Or, în spatele acestei legi există un protocol secret care îţi modifică normele din procedura asta. După zece ani de anticorupţie suntem priviţi ca una dintre cele mai corupte ţări. Nu doar că nu avem o ţară curăţată, dar avem o ţară în care drepturile fundamentale au fost încălcate, cu instituţii praf, cu lipsă de încredere”, spunea Dana Gîrbovan, într-un interviu publicat de EvZ.

Trebuie lucrat la încrederea justiției

Una dintre marile probleme ale justiției românești este încrederea pe care populația o are în magistrați. Referitor la acest aspect, Dana Gîrbovan a spus că trebuie lucrat mult la acest capitol, deoarece justiția este baza unei democrații solide.

Vorbind despre celebrele protocoale dintre justiție și serviciile secrete, care au legiferat implicarea ofițerilor serviciilor secrete în anchetele penale, Dana Gîrbovan s-a plasat tot timpul împotriva acestora spunând că este doar treaba justiției de a stabili dacă o persoană este vinovată sau nu.

„S-a prăbuşit literalmente încrederea în justiţie. Nu există în sistem nimeni la care să te poţi raporta şi să spui: uite am încredere în persoana respectivă! O parte a judecătorilor contestă existenţa abuzurilor care s-au făcut, legitimează protocoalele, refuză să-şi asume la nivel de sistem orice tară a lui. CSM a avut o poziţie constantă în care a blocat orice critică la adresa DNA. E ușor hilar, dar în același timp și ușor problematic, pentru că există multe situații în care CSM-ul nu-şi îndeplinește obligațiile pe care le are în sistem. Opiniile sunt și ele diferite. Judecătorii nu sunt toți supraoameni, făcuți pe un calapod. Sunt diferențe de generații, diferențe de viziune. Am fondat și eu asociația când aveam 23-24 de ani, când crezi că facem o asociație şi în cinci ani punem pe roate sistemul, schimbăm lumea. Nu există așa ceva. Având un sistem care se autoguvernează e foarte important ca și presa să aibă un rol foarte important. Și Justiția are nevoie de critici. De critici făcute cu bună-credință, punctuale, nu de atacuri. E o diferență foarte mare. Iar noi trebuie să învățăm să le ascultăm și să ni le asumăm. Este greșit să vii să te victimizezi, să spui că ești sub atacuri. Dar dacă nu nu-ți asumi niciodată greșelile pe care le-ai făcut, ca sistem, n-o să câștigi nici încrederea cetățenilor și nici n-o să-ți rezolvi problemele”, mai spunea Dana Gârbovan.