Omul de afaceri Elon Musk l-a devansat pe Bill Gates, fondatorul companiei Microsoft, și a devenit astfel al doilea cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere totală de 127,9 miliarde de dolari, în clasamentul miliardarilor publicat luni de Bloomberg.

De la începutul anului, averea omului de afaceri în vârstă de 49 de ani a crescut cu 100,3 miliarde de dolari, bifând un plus de 7,2 miliarde de dolari într-o singură zi prin creşterea cu 6,5% a preţului acţiunilor companiei sale de maşini electrice Tesla.

Bill Gates putea fi cel mai bogat om

Cu o avere estimată la 182 miliarde de dolari, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, rămâne în fruntea acestui clasament, Bloomberg Billionaires Index, conform Agerpres.

Pe locul al treilea în ierarhia celor mai bogați oameni se află acum Bill Gates, cel care deține 127,7 miliarde de dolari. Averea sa ar fi putut fi mult mai consistentă, dar este cunoscut faptul că americanul se ocupă și de filantropie și a donat sume uriașe de bani, în scopuri caritabile.

16 miliarde pierdut într-o singură zi din septembrie

Clasamentele cum este şi cel realizat de Bloomberg se bazează pe informaţii publice privind valorile deţinute ca acţiuni, proprietăţi imobiliare, obiecte de artă şi alte bunuri de lux. În clasamentul Forbes al miliardarilor, Musk se află pe locul al patrulea, cu 110,5 miliarde de dolari.

Elons Musk a avut parte și de turbulențe financiare în acest an marcat de pandemia de coronavirus. În luna septembrie, într-o singură zi, antreprenorul pierdea dintr-un foc suma de 16,3 miliarde de dolari. Titlurile Tesla au scăzut la Bursa de la New York cu 21%, cel mai sever recul înregistrat vreodată, după ce General Motors Co (GM) a anunţase că va plăti aproximativ 2 miliarde de dolari pentru achiziţionarea unei participaţii de 11% la producătorul american de camioane electrice Nikola Corp, o tranzacţie care va ajuta grupul american să concureze cu Tesla şi Ford.