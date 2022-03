E absolut interzis în toată România! Anunţul momentului direct de la Guvern. Amenzi uriaşe pentru cei care incendiază terenurile

Adrian Chesnoiu a mai precizat că a avut ocazia să observe din avion fenomenul incendierii terenurilor agricole, ceea ce l-a determinat să discute cu ministrul Mediului despre un plan de acţiune pentru combaterea acestui fenomen.

Peste 1.500 de incendii de vegetație provocate au fost înregistrate în doar două săptămâni, iar efectele au fost pierderi de vieți omenești, distrugeri și poluarea solului.

Se încalcă legea şi vreau să vă fac o mărturisire: marţi am revenit de la Bruxelles, de la Consiliul de Miniştri, şi, când ne apropiam de Bucureşti, eram deasupra teritoriului naţional şi vedeam foarte mult fum şi nu înţelegeam ce se întâmplă cu această situaţie. Am profitat de faptul că era senin cerul, am aterizat la Bucureşti şi chiar asta am discutat cu ministrul Tanczos Barna, ministrul Mediului, pentru că aceia care au astfel de practici atacă biodiversitatea şi încalcă normele prevăzute în GAEC-uri, a spus ministrul Agriculturii.