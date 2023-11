Dwayne Johnson la Casa Albă! Peste 46% l-ar vota la alegerile prezindențiale

Fostul luptător de wrestling Dwayne Johnson, devenit între timp star pe platourile de filmare de la Hollywood, a precizat partidele l-au contactat la sfârșitul anului 2022 pentru a-l întreba dacă nu cumva este interesat să intre în cursa pentru Casa Albă.

Potrivit sondajului realizat în 2021 pe un eșantion de 30.000 de persoane adulte, 46% dintre respondenți l-au considerat pe Dwayne Johnson potrivit pentru cel de-al 47-lea președinte american.

„A fost un sondaj interesant care s-a întâmplat și am fost foarte mișcat de asta. Am fost cu adevărat uimit și am fost foarte onorat. Voi împărtăși cu voi această mică parte: la sfârșitul anului 2022, am primit o vizită din partea mai multor partide, care m-au întrebat dacă voi candida și dacă aș putea candida”, a măturisit Dwayne Johnson.