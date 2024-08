Sport Durerea de cap atunci când stăm la plajă. Cauzele și riscurile la care ne expunem







Durerea de cap apare la majoritatea celor care stau prea mult expuși la soare. În acest context, prof. dr. Vlad Ciurea explică pe înțelesul tuturor tot ceea ce se întâmplă cu creierul nostru pe parcursul unei zile de plajă, informează romaniatv.net.

Durerea de cap atunci când stăm la plajă. Cauze și riscuri

Suntem tentați să stăm tolăniți la plajă cu orele fără să realizăm că ne putem face mult rău deoarece expunerea îndelungată la soare vine cu niște riscuri. Dr.Vlad Ciurea a explicat ce se întâmplă în creierul nostru atunci când stăm prea mult la plajă.

Cu toții alegem să ne facem concediile la mare, mai ales că vara aceasta a fost incredibil de cald. Pe moment nu ne dăm seama că ar putea să ne afecteze statul pe plajă sau la piscină cu orele. Dar, bucuria de moment poate veni la pachet cu riscuri mari pentru sănătatea noastră.

Prof. dr. Vlad Ciurea, despre efectele negative ale căldurii asupra creierului

Durerea de cap apare după mai multe ore petrecute la soare, iar expunerea îndelungată poate avea efecte grave asupra creierului. Prof. dr. Vlad Ciurea spune că fără protecție serioasă, creierul nostru este supus unei presiuni mari din cauza căldurii.

Pentru a evita astfel de probleme, este recomandat să folosiți șepci sau pălării pentru a proteja capul de soare. Nu uitați de umbrelele de soare, mai ales dacă temperaturile sunt foarte ridicate.

Medicul a avertizat că durerea de cap apare „din mai multe cauze, deoarece am stat foarte mult la soare și nu am avut niciun mijloc de protecție”. Mai mult, spune prof. Vlad Ciurea, că atunci când stăm o zi întreagă la soare, după un am în care am muncit și am economisit pentru a ne bucura de vacanță, seara, din păcate, nu ne mai putem bucura, pentru că se produce „umflarea creierului”.

Durerea de cap atunci când stăm la plajă. Cauze și riscuri. Sursa foto: Pixabay

Durerea de cap apare după umflarea creierului

Prof. dr. Vlad Ciurea a mai avertizat creierul reacționează după toată ce stăm în soare, se umflă, și începe durerea de cap. De multe ori avem și vărsături, nu mai putem înghiții cum trebuie, deoarece are loc o dereglare a întregului organism”.

Trebuie să reținem că expunerea la soare fără măsură înseamnă un creier care se umflă și generează durerea de cap, iar în unele cazuri, acest lucru poate fi grav.

Din acest motiv, medicul spune că „prevenția este foarte importantă. Iar dacă o persoană care stă întinsă la soare în condiții bune, la o temperatură optimă, și cu puțină gheață pe frunte, lucrurile se ameliorează foarte repede”. Mai mult, medicul spune că atunci când simțiți că ceva nu este în regulă nu mai stați pe gânduri și „apelați la primul ajutor”.