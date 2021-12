După internarea în spital, Ilie Năstase a devenit un alt om. Nici apropiații nu îl mai recunosc

După externarea din spital, ”Nasty” a început să aibă un alt comportament, apreciat de cei din jurul său, inclusiv de actuala soție, Ioana Năstase. Cei care îl cunosc bine pe Ilie Năstase susțin că acesta s-a schimbat radical și are mai mare respect față de valorile familiei.

„Ilie e mai bine decât înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă. Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin”, a spus Ioana Năstase.

Cum se simte Ilie Năstase după infectare

Fostul număr unu mondial în tenisul masculin a venit și el cu mai multe amănunte despre infecția cu noul coronavirus. ”Nasty” a spus că este fericit că s-a infectat, fiind vaccinat, și că a făcut doar o formă ușoară a bolii.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă! Am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă!

Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă”, a spus Năstase.

Unde s-a infectat cu noul coronavirus

Ilie Năstase s-a îmbolnăvit de COVID-19 chiar în vacanța pe care și-o petrecea alături de soția sa la Istanbul. La întoarcere, la mijlocul lunii noiembrie, Ilie Năstase nu s-a simțit prea bine, așa că a decis să se testeze COVID-19. Din nefericire, testul a ieșit pozitiv. Ilie Năstase este, însă, optimist că va trece cu bine și peste această încercare.

„Nu este pentru prima dată când Ilie merge la Istanbul cu soția lui. E un oraș care-i place foarte mult. Merg și la multe magazine. Din ce știu, după Paris, pentru Ilie, Istanbul este al doilea oraș preferat al lui”, preciza la momentul respectiv un prieten al fostului mare sportiv.