Justitie Dumitru Dragomir, prins în rețeaua unui grup infracțional organizat. Cum se apără fostul șef al LPF







Direcția Națională Anticorupție (DNA) a trimis în judecată, la începutul lunii septembrie 2024, un grup infracțional organizat acuzat de intrarea frauduloasă în posesia mai multor terenuri din București, prin falsificarea unor hotărâri judecătorești.

Nouă persoane sunt implicate în acest caz, printre care și frații Gheorghe, liderii grupului, care ar fi obținut, prin intermediul unei rețele extinse, terenuri valoroase pe care ulterior le-au vândut dezvoltatorilor imobiliari. Printre beneficiarii acestor tranzacții s-a numărat și Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care a ridicat un bloc pe unul dintre terenurile obținute ilegal.

Falsificarea hotărârilor judecătorești pentru terenuri valoroase

Gruparea infracțională, formată din nouă persoane, este acuzată că a obținut fraudulos terenuri nerevendicate sau aparținând statului în București, prin falsificarea unor sentințe judecătorești.

Liderii rețelei, frații Emanuel Nicușor Gheorghe, Ana Maria Gheorghe și Valentin Cristian Gheorghe, au fost susținuți în activitățile lor de Ilie Drăghici, Oana Drăghici, Lucian Bogdan Preda, Ștefan Pristolian, Dănuț Răducan și Eugen Vodea. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, falsificarea de documente, spălarea banilor și uzul de fals.

Începând cu anul 2012, grupul a identificat terenuri aparent fără proprietar, cu ajutorul unor funcționari din primăriile de sector din București. Aceștia din urmă îi ajutau să găsească terenuri pentru care nu se plăteau impozite și care păreau abandonate. Gruparea întocmea hotărâri judecătorești falsificate, prin care persoane fără mijloace financiare erau declarate proprietare. După ce aceste terenuri erau "legalizate" prin intermediul instanțelor, erau vândute rapid unor dezvoltatori imobiliari.

Profituri uriașe și legături cu persoane influente

Procurorii DNA estimează că profitul grupării din aceste tranzacții a depășit 10 milioane de euro. În multe cazuri, pe terenurile obținute ilegal au fost ridicate ansambluri rezidențiale sau clădiri de birouri. De exemplu, o secție de poliție funcționează în prezent într-o astfel de clădire și plătește chirie unuia dintre inculpați.

Pe lângă complicitatea funcționarilor din primării, anchetatorii au identificat și implicarea unor notari publici în aceste tranzacții. Cu toate acestea, niciun notar nu figurează printre inculpați în dosarul trimis în judecată, potrivit g4media.ro.

Mitică Dragomir, printre cei care au achiziționat terenuri frauduloase

Unul dintre terenurile obținute în mod fraudulos de rețea a fost vândut lui Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Situat în zona Băneasa, pe malul lacului Herăstrău, Dragomir a construit un bloc de locuințe pe acest teren. Într-un interviu acordat în trecut, acesta a afirmat că nu avea cunoștință despre proveniența ilegală a terenului, menționând că actele au fost făcute prin notariat și că a plătit 1,2 milioane de euro pentru achiziția acestuia.

„Doamne ferește, de unde să știu că terenul a fost obținut în mod fraudulos? Am cumpărat terenul cu acte făcute la notariat, am plătit 1,2 milioane de euro. Ce a păzit notarul? Am construit prin intermediul unui credit bancar, iar banca ce a păzit? L-am cumpărat de la doi sau trei cetățeni care susțineau că sunt proprietari", a declarat Dragomir pentru jurnaliști.

Ancheta DNA și trimiterile în judecată

Investigația DNA a început în 2023, când au fost arestați preventiv frații Gheorghe, considerați capii grupării infracționale. În noiembrie 2023, DNA a cerut arestarea acestora, alături de Florin Bogdan, inspector în cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1, acuzat de abuz în serviciu. Florin Bogdan este suspectat că a ajutat gruparea să obțină informații esențiale despre terenurile disponibile, dar nu se află printre cei trimiși în judecată în acest dosar.

Conform rechizitoriului, frații Gheorghe și complicii lor au acționat timp de peste un deceniu, între 2012 și 2023, fraudând statul român și diverse persoane fizice și juridice. Respectivele terenuri obținute ilegal au fost tranzacționate printr-un circuit complex de vânzări, în care erau implicate și alte persoane care le cumpărau și le revindeau la prețuri mult mai mari, crescând astfel profiturile grupării.

Secția de poliție care plătește chirie unui inculpat

Un alt detaliu important din anchetă este faptul că una dintre secțiile de poliție din București funcționează într-un spațiu de birouri construit pe unul dintre respectivele terenuri obținute ilegal de grupul infracțional. În prezent, poliția plătește chirie pentru acel spațiu, iar banii ajung la unul dintre inculpați, fapt ce ridică serioase întrebări despre modul în care se administrează imobilele publice.

Ancheta DNA se află în faza de Cameră Preliminară, urmând ca Tribunalul București să stabilească termenele pentru proces.