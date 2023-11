Dumitru Dragomir, amuzat de Clotilde Armand, după ce i-a trimis buldozerul: Face numai lucruri trăsnite

Dumitru Dragomir a reacționat după ce un buldozer, trimis de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, și-a făcut apariția la hotelul său. Buldozerul a fost trimis pentru a demola un gard de beton din fața hotelului, construit pe domeniul public.

Dumitru Dragomir: Clotilde Armand şi-a dărâmat propriul gard

Dumitru Dragomir a oferit o primă reacție după incident. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit cum s-a întâmplat.

„Doamna Clotilde Armand caută un scandal, pentru că ei au nevoie de un scandal acum. Au venit și au dărâmat gardul de la hotelul Crystal Palace. Televiziunile au venit și m-au întrebat, dar e gardul lor, nu e al meu. Eu am închiriat parcarea, nu am închiriat gardul. Să-l dărâme, dar să facă curățenie după aia, să nu-mi lase mizerie.

N-am marșat la scandal, cred că le-am dat tactica peste cap. Toată lumea are nevoie acum de scandal, pentru că scandalul îl propulsează. Să zică: uitați, îmbuibații ăștia au făcut, au pus, au dres. Ei au venit să dărâme gardul și le-am spus că nu e al meu. M-au întrebat al cui e și le-am spus că e al Primăriei Capitalei. Acum au aflat, după ce-l dărâmă, că e al Primăriei Capitalei”.

Mitică Dragomir. Sursa foto: Arhiva EVZ

Omul de afaceri, amuzat de întâmplare

Dumitru Dragomir a explicat cum stă treaba cu gardul. Practic lui i-au făcut un bine, i-au făcut un loc de parcare mai mare.

„Ei au crezut că e gardul meu și eu i-am lăsat: Dărâmați, mânca-v-aș gura voastră, că ați m-ai dărâmat o dată și mi-ați făcut un loc de 10 ori mai frumos. Eu am fost demolat o dată pe Herăstrău. Ea a crezut că eu îi dau răspuns și chem televiziunile acolo.

Nu mă interesează, nu era gardul meu, acum au aflat că era gardul Primăriei Capitalei. Și televiziuni au dat înapoi când au văzut că nu fac scandal, le-am spus că eu am închiriat parcarea, nu am închiriat gardul. Să-l dărâme, să facă ce vor ei, dar să facă curat”, a declarat el.

Dumitru Dragomir. Îi dau în judecată

Dumitru Dragomir nu se lasă, îi va da în judecată deoarece a închiriat o parcare care era închisă şi plăteşte 3.000 de dolari pe lună.

„E gardul lor, ei l-au făcut, dar eu după aceea îi voi da în judecată. Pentru că eu am închiriat și am dat o grămadă de bani Primăriei Capitalei pe o parcare care avea gard. Nu m-a costat nimic, pentru că am închiriat de la Primăria Capitalei. Nu l-am făcut eu.

Eu îi dau în judecată pentru că am închiriat o parcare care era închisă, nu venea toată lumea peste mine, că doar plătesc 3.000 de dolari pe lună. Pentru câteva locuri de parcare care erau închise cu gard plătesc în jur de 3.000 de dolari la Primăria Capitalei de 20 de ani și mai am nu știu câți ani.

Bineînțeles că cer daune, pentru că eu am închiriat o parcare cu gard și acum doamna Clotilde a venit, fără să ia legătura cu Primăria Capitalei, și a dat gardul jos. Ea credea că mă apuc de scandal. Ei au nevoie de scandal acum ca să-i propulseze în alegeri, iar eu nu fac niciun fel de scandal.

Clotilde Armand. Sursa foto: Facebook

Despre Clotilde Armand: E ca o floare

Dumitru Dragomir a mai spus că nu vrea să se certe cu Clotilde Armand. Gardul e a lui Nicușor Dan. aşa că aşteaptă să vadă ce spune legiuitorul.

„Este o doamnă elegantă, care face numai lucruri trăsnite. E ca o floare, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar să vedem ce spune legiuitorul. De ce să mă cert eu cu doamna Clotilde? Să se certe doamna Clotilde cu domnul Nicușor Dan. Pentru că gardul era al domnului Nicușor Dan, nu era al doamnei Clotilde”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Gardul dărâmat de buldozer era acolo din 2003, de când Dumitru Dragomir a preluat hotelul, și bloca accesul pietonilor la trotuar. Dumitru Dragomir a modernizat hotelul din Capitală în 2012, la nouă ani de la preluare, cu investiții de 800.000 de euro.