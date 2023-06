Dumitru Dragomir, adevărul despre „marea trădare”. O poveste cu Ovidiu Ioanițoaia și Cătălin Tolontan

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a povestit că a fost foarte supărat atunci când a aflat că Cătălin Tolontan și Ovidiu Ioanițoaia vor să plece de la Sportul Românesc, dar că nu a încercat să le schimbe decizia. El a mai spus că aceștia s-au dus fără remușcări să lucreze pentru Adrian Sârbu.

„Au venit el și cu Ioanițoaia la mine, eu aveam biroul lui Eugen Barbu, era tare de tot. Eu nu mă băgam peste voi, dar când aveam un interes, făceam de așa natură să ajungă interesul la voi. A venit Ioanițoaia la mine primul și a spus să ne dea câte o mașină, câte 25.000 de dolari de căciulă și pui computere la toată redacția, nici nu mai știu ce mi-a zis.

Nu mi-a zis că pleacă, de-asta nici nu sunt supărat pe ei. Dacă îmi spuneau să le dau toate astea că altfel pleacă, eu îi lăsam să plece unde vor. Asta a fost azi.Mâine, Ioanițoaia a venit iar la mine și mi-a spus că mi-ar recomanda să dau ce a cerut. ’Lasă-mă dracu’, că n-am timp de așa ceva, am patru ziare pe piață și o revistă’. Aveam săptămâna, universul, sportul roșu, atacul și revista. A treia zi, cu șofer, cu secretara lui Ioanițoaia, cu toți, au dispărut. Au plecat din redacție. Când am venit de la ora 9, nu mai văd pe nimeni decât vreo 4, 5 oameni. Nici șoferul Nedea, fost portar fotbalist, angajat de mine, nu mai era.

Ioanițoaia nu mi l-a dat Tolontan, Tolontan a fost angajat pentru că m-a rugat taică-său să-l angajez. Nu era nimeni atunci Tolontan, dar ușor, ușor a crescut”, a spus Dumitru Dragomir.

L-au trădat pentru Adrian Sârbu

Dumitru Dragomir a mai povestit că din 50 de oameni a rămas doar cu 7 și că s-a simțit trădat. El a mărturisit că Adrian Sârbu i-a ademenit cu sume mai mari de bani și că nu a avut ce să mai facă.

„Au plecat toți, mai erau vreo 7 din 50. Nu mai era nimeni. Am scos ziarul, dar eu i-am sunat și nu mi-a mai răspuns niciunul. Am aflat că s-au dus la Sîrbu, a vândut după și a vândut pe bani mulți, pe munca mea. Aș mai spune eu ceva acum, dar nu mai amplific lucrurile. Tac pentru că nu vreau să spun mai multe. Nu, am fost foarte supărat ani de zile pe ei, dar mi-am dat seama că trebuia să-i înțeleg pe ei. „Erau o echipă, dar eu credeam că jumătate dintre ei erau cu mine. Dar le-a dat Sîrbu bine de tot atunci. Asta a fost povestea! A fost Ioanițoaia supărat pe mine că am scris doar adevărul în cartea mea. Nu i-a picat bine, dar după ne-am împăcat, am fost și la emisiunea lui, că nu puteam să nu mă duc”, a mai spus Dumitru Dragomir, la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.