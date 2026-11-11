Justitie

Dumitru Dragomir a ieșit cu fața curată din procesul ce a vizat drepturile TV ale Ligii I

Dumitru Dragomir a ieșit cu fața curată din procesul ce a vizat drepturile TV ale Ligii ID. Dragomir. Sursa foto: Facebook/Sport Pictures
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După ce s-a schimbat completul de judecată, noua formulă de judecători l-au ACHITAT definitiv pe Dumitru Dragomir. El va rămâne cu cele 3 milioane de Euro. „Corleone”, fostul milițian, presedintele la LPF, după rejudecarea procesului, fusese condamnat la 4 ani cu executare pentru infracțiuni de corupție și luare de mită (a primit peste 3 milioane euro mită de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, în schimbul acordării drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.

Sursa: arhiva EVZ

Dumitru Dragomir a ieșit cu fața curată din procesul ce a vizat drepturile TV ale Ligii I

ÎCCJ în dosarul nr 2431/1/2025 Soluție: Respins apel - Nefondat Detalii soluţie: Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr. 159 din data de 25 noiembrie 2025 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 7133/2/2021. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile parţiale, cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu, pentru intimații inculpați Bădiţă Florin Bogdan, Dragomir Dumitru Bogdan, Dinei Mihai, Dragomir Dumitru, Bulgac Serghei, Bendei Ioan, Oprea Alexandru, S.C. Bodu S.R.L. şi S.C. Integrasoft S.R.L., în cuantum de câte 411 lei, se vor suporta din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 noiembrie 2026.

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