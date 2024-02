Dumitru Buzatu. Drumul de la suplinitor de limba rusă, la „statutul”de baron local

Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant luând o mită de 1,25 milioane lei. Acesta a fost suspendat din fruntea CJ Vaslui, pe numele lui fiind deschis un dosar penal. Legat de cariera baronului local s-au vehiculat numeroase supoziții, având în vedere că documentul disponibil pe site-ul Camerei Deputaților este plin de lacune. Din acesta lipsesc informații legate de începutul facultății, momentul devenirii profesor titular sau debutul său în politică.

Dumitru Buzatu, parcurs misterios în carieră

Fostul șef al CJ Vaslui a omis să publice toate detaliile legate de cariera sa. Deși cunoscut ca profesor, puțini știau că doar doi ani a fost titular, restul carierei sale ocupând funcția suplinitor de limba rusă, după stagiul militar, în satul natal Vascani.

Dumitru Buzatu s-a săscut în 1955 la Ruginoasa și a urmat școala în comună, iar liceul în Pașcani. În jurul 1973, acesta fost înrolat în armată, iar după întoarcerea acasă a intrat în învățământ, ca suplinitor de limba rusă.

Buzatu a fost suplinitor în comuna natală timp de peste 10 ani. A lucrat ca necalificat în învățământ până la vârsta de 31 de ani, când a luat examenul la facultate, adică în anul 1986. De altfel, acesta a făcut si nunta cu partenera sa de viață, senatoarea Gabriela Crețu, tot în comuna natală.

Datele „omise” de baronul local

Baronul local l-a avut ca naș pe fostul prefect al Vasluiului, Ioan Țibulcă.

„Eu l-am cununat la Biserică, cu preot, la Biserica din satul meu, la Vascani. A fost profesor și în sat la noi, cu liceu și apoi a fost mutat la Târgu Neamț. A făcut armata, iar după aceea a fost numit profesor”, a spus Ioan Țibulcă.

Anumite date legate de pregătirea profesională a acestuia, lipsesc din informațiile apărute pe site-ul Camerei Deputaților. Dumitru Buzatu nu a specificat anul finalizării Facultății de Istorie-Filozofie.

Dumitru Buzatu, contrazis de un fost coleg de facultate

Conform monografiei Liceului “Mihail Kogălniceanu”, fostul șef al Cj vaslui a fost licențiat în anul 1988. Informația a fost contrazisă de un fost coleg de facultate

Jurnalistul Ovidiu Șimonca susținea, în urmă cu câteva luni? că fost coleg cu Dumitru Buzatu, iar acesta ar fi scris la primul număr al ziarului “Opinia studențească” din decembrie 1989. Totodată, acesta a precizat că fostul șef al CJ Vaslui a terminat facultatea în 1990.

„ Am fost colegi de facultate, el cu un an mai mare. A făcut parte din vestitele redacții studențești de la Iași, „Dialog” și „Opinia studențească”. El era la „Dialog”, grupul acela formidabil cu Luca Pițu, cu Liviu Antonesei, cu Alexandru Călinescu, cu Andrei Corbea Hoișie, cu Dan Petrescu, dacă am uitat pe cineva, cer scuze. A fost în caseta redacțională a primului număr al „Opiniei studențești”, scos pe 24 decembrie 1989. Ca student, era bonom, prietenos și „de gașcă”. A terminat facultatea în 1990 și s-a întors acasă, dorindu-și – așa spunea – să-i învețe pe tineri istoria adevărată, nepervertită de comuniști. În 1990, s-au deschis multe posturi de profesor, nu mai era o problemă să obții o catedră în municipii reședință de județ, cum era și Vasluiul”, a scris pe Facebook jurnalistul Ovidiu Șimonca.

Precizările făcute de Ovidiu Șimoca în contrazic pe fostul șef de CJ, care lăsa de înțeles că ar fi început facultatea în 1984.