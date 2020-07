Fostul international a reacționat la acuzațiile lui Gigi Becali, făcute cu prilejul prezentări atacantului Sergiu Buș, arătându-se foarte deranjat de afirmațiile patronului FCSB. El a precizat că salariul pe care l-a încasat de la club, în cei zece ani, i-a fost propus de conducerea clubului în momentul angajării, fără ca el să aibă vreo pretenție. Totodată, Duckadam a precizat că a muncit pentru salariul primit, în perioada în care a activat la club.

„Sunt fotbaliști care au fost la Steaua, și care au câștigat 300.000 de euro într-un sezon, și care nu-mi ajung nici măcar la degetul mic. Apoi, eu, niciodată nu am făcut vreo cerere de salariu. Nici în 2010, când m-a sunat domnul Becali să vin la Steaua, și nici în 2015. Ce mi s-a oferit, asta am acceptat. I-am mulțumit public și o fac și acum și sper să o închidem aici”, a spus Duckadam.

Pe de altă parte, Duckadam s-a arătat deranjat de declarațiile pe care Gigi Becali le-a făcut despre el și despre fostul international Ilie Dumitrescu, precizând că nu poate accepta să fie acuzat pe nedrept.

„M-a deranjat declarația lui Gigi Becali despre Ilie Dumitrescu, dar și aceea în care a spus că Duckadam a luat bani degeaba. Și nervii mei au o limită, încerc să mă abțin. Vreau să fiu decent”, a spus Duckadam.

El a subliniat că toate aceste probleme pe care le-a avut cu conducerea FCSB au venit din cauza felului său de a fi care nu a convenit unora.

„Eu am deranjat prin felul meu de a fi imparțial. Eu am apărat clubul în emisiuni, mereu, dar nici nu puteam să trec peste o limită. Sunt și eu un nume, erau milioane de telespectatori și nu puteam să nu spun adevărul”, a încheiat Helmut Duckadam.

Replica lui Becali

În replică, Gigi Becali ținut să facă o serie de precizări și să-și expună punctul de vedere cu privire la acest subiect.

„Helmut este un om deosebit, caracter frumos, tot ce vrei. Voiam doar să se afle adevărul! Am zis că trebuie să clarific acest lucru, fără să atac. Mi-a dat Vali Argăseală lista cu cele 26 de deplasări ale lui Helmut, am spus eu vreo minciună? Duckadam e un om de mare valoare, nu-mi pare rău de banii pe care i-a luat, nu i-a luat degeaba, am spus doar adevărul”, a spus patronul FCSB.

El a menționat că nu și-a dorit să-l atace pe fostul international stelist, dar că i-ar fi propus un salariu mai mic din cauza crizei provocată de pandemia de coronavirus.

„N-am vrut să-l atac pe Duckadam! I-am propus un salariu mai mic din cauza pandemiei. Eu am dat jucători afară ca să plătesc salariile, l-am dat afară pe Gnohere, l-am lăsat pe Planic să plece”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.