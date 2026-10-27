DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

Virgil Popescu a promis că liberalizarea pieței va aduce prețuri mai mici, însă românii s-au trezit cu facturi dublate și triplate peste noapte. Dumitru Costin demontează jocurile din Parlament, unde aleși acționari la giganții de stat promovează subvenții mascate care îmbogățesc speculanții din energie pe spinarea cetățenilor. Descoperă prevederea legală europeană care le dădea dreptul consumatorilor casnici să negocieze la pachet cele mai mici prețuri și de ce s-a opus sistemul acestei idei!

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