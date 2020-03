Anunțul a fost făcut de premierul interimar, Ludovic Orban, care a explicat că în bugetul de stat există banii necesari pentru majorarea pensiilor cu 40% începând cu 1 septembrie, dar nu şi fondurile necesare pentru dublarea alocaţiilor de stat pentru copii.

„Am fost obligaţi să adoptăm ordonanţa de urgenţă de prorogare a termenului de intrare în vigoare. Prorogarea termenului de intrare în vigoare a fost făcută până la data de 1 august, când am previzionat că se poate face rectificarea bugetară. În Legea bugetului de stat, care a fost promulgată înainte de intrarea în vigoare a legii care a fost votată de Parlament privind alocaţia de copii, nu au fost prinse sursele de bani”, a spus Orban.

„Mai mult decât atât, Legea bugetului de stat se bazează, conform legii responsabilităţii fiscal bugetare, pe legea plafoanelor, care şi legea plafoanelor fusese adoptată. Nu există în Legea bugetului de stat banii pe capitole, pe subcapitole, este o aberaţie, este neconstituţională”, a mai spus premierul interimar.

„Atacăm legea de respingere a ordonanţei la Curtea Constituţională (…) pentru că este neconstituţională legea de respingere (…) Dacă va decide onorata Curte Constituţională că nu este neconstituţională legea de respingere a ordonanţei şi, practic, să ne permită să plătim, atunci o să plătim. Asta e, ce să facem, o să plătim”, a mai declarat Ludovic Orban la România TV.

„Noi am prevăzut aici, şi am dat un răspuns foarte clar, în Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat au fost prevăzuţi banii pentru aplicarea acestor 40% la punctul de pensie (…) Când alcătuieşti Legea bugetului de stat practic o întemeiezi pe legislaţia în vigoare. Atâta timp cât ai o lege în vigoare care prevede că de la 1 septembrie se majorează pensiile cu 40%, noi am alcătuit Legea bugetului de stat prevăzând sumele de bani necesare pentru aplicarea legii”, mai spune liderul PNL.

„Deci, în Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat sunt prevăzute sumele de bani, pentru că aşa era normal să fie prevăzute, pentru că era o lege în vigoare (…) Sunt banii prevăzuţi, deci dacă se execută acest buget înseamnă că banii sunt acolo şi vor fi majorate pensiile”, a încheiat Ludovic Orban.

