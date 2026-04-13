Dublă tentativă de atentat în Algeria, în timpul vizitei papale. Informațiile, neconfirmate oficial și contradictorii

O posibilă dublă tentativă de atentat a avut loc luni, 13 aprilie, în orașul Blida, situat la aproximativ 50 de kilometri sud de Alger, pe fondul unei mobilizări masive de securitate generate de vizita Papei Leon al XIV-lea, potrivit informațiilor preliminare apărute în Le Figaro.

Potrivit publicației franceze, care citează surse locale, incidentul ar fi implicat doi presupuşi atacatori sinucigași.

Circumstanțele exacte rămân însă neclare. Unele relatări susțin că cei doi indivizi au fost neutralizați de forțele de ordine înainte de a-și declanșa dispozitivele explozive, în timp ce alte mărturii indică faptul că aceștia ar fi reușit să își detoneze centurile.

Autoritățile algeriene nu au emis, până la acest moment, o confirmare oficială privind producerea unui atac terorist sau a unor explozii în Blida.

Absența unei poziții oficiale contribuie la incertitudinea din jurul evenimentului și complică verificarea informațiilor vehiculate pe rețelele sociale.

Incidentul ar fi avut loc într-un moment de sensibilitate ridicată pentru securitatea internă a Algeriei. Vizita Papei Leon al XIV-lea, desfășurată pe parcursul a două zile, a determinat autoritățile să implementeze măsuri extinse de securitate, în special în zonele urbane majore din apropierea capitalei.

Blida, un oraș cu aproximativ 300.000 de locuitori, se află într-o regiune considerată strategică, inclusiv din perspectiva istorică a activităților insurgente.

▪️#URGENT : Blida (Algérie) : deux kamikazes se font exploser devant un commissariat pendant la visite du pape à Alger. pic.twitter.com/YzXZVkfEST — المغرد🪬🐦🌐⚡️ عادل (@LOBSERVATEUR_MA) April 13, 2026

Dispozitivul de securitate ar fi fost deja consolidat înainte de presupusul incident, ceea ce ar putea explica intervenția rapidă a forțelor de ordine, în cazul confirmării atacului.

Expertul militar Akram Kharief, fondatorul platformei de analiză Menadefense.net, a declarat pentru Le Figaro că natura posibilului atac sugerează mai degrabă o acțiune izolată decât o operațiune coordonată la scară largă.

„Cred că este un atac cu scop mediatic, având în vedere că Algeria găzduiește vizita papei. Probabil este vorba despre un microgrup sau despre indivizi radicalizați care acționează singuri”, a explicat acesta.

Această evaluare este în linie cu tendințele recente din domeniul terorismului, unde atacurile de tip „lone wolf” (lup singuratic) au devenit mai frecvente, în special în contexte cu vizibilitate internațională ridicată.

Regiunea Blida are o încărcătură istorică semnificativă în ceea ce privește activitățile insurgente. În anii 1990, în timpul așa-numitei „decenii negre” din Algeria, zona făcea parte din „triunghiul morții”, alături de Médéa și Aïn Defla.

Această regiune era un bastion al grupării Groupe islamique armé (GIA), responsabilă pentru numeroase atacuri violente împotriva civililor și instituțiilor statului.

În prezent, influența organizațiilor jihadiste în Algeria este considerabil redusă. Potrivit datelor furnizate de Centrul Național pentru Combaterea Terorismului din SUA (National Counterterrorism Center), gruparea Al-Qaeda au Maghreb islamique (AQMI) ar mai avea sub 1.000 de membri activi, fiind în mare parte limitată la zonele montane din Kabylia și sudul țării.

Ultimul atac terorist confirmat oficial în Algeria datează din 31 august 2017, când un kamikaze a încercat să pătrundă în sediul poliției din Tiaret, la aproximativ 350 km sud-vest de Alger.

Atacul a fost revendicat de Statul Islamic (Daesh) și s-a soldat cu moartea atacatorului și a doi polițiști.

Deși frecvența atacurilor a scăzut semnificativ în ultimii ani, experții avertizează că riscul nu a dispărut complet, în special în contextul unor evenimente internaționale majore sau al radicalizării individuale.