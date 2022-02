Drulă vrea congres USR, după model chinezesc: La nivel filosofic, este o lipsă de încredere

Liderul interimar al USR, Cătălin Drulă, este de părere că anul acesta va avea loc un Congres în interiorul partidului. Dacian Cioloș, fostul lider, a venit cu multe propuneri care par să fie împărtășite de membrii partidului.

Legat de alegerea miniștrilor și de controversele legate de activitatea Biroului Național, Cătălin Drulă susține că propunerea este ca șefii de minister să fie aleși din afara partidului. Președintele interimar susține că erau de acord cu majoritatea propunerilor făcute de Dacian Cioloș, însă era o diferență de viziune.

„Noi eram de acord pe 90% din lucruri şi în general, în Biroul Naţional. Aici era o diferenţă de viziune, o diferenţă care ţine de esenţa democraţiei. Eu cred că cetăţenii se organizează în partide, trei cetăţeni pot începe un partid politic în România ca să propună ceva, să primească o responsabilitate, prin vot, şi să ia decizii. La noi se propunea ca decizia să fie în afara partidului.

Nu era o discuţie despre politic versus apolitic, era vorba despre numirile de miniştri. Haideţi să vă dau un exemplu: eu, când am fost la Ministerul Transporturilor, am lucrat cu foarte mulţi oameni şi am reuşit să îi inspir şi să vină alături de mine, care nu erau membri de partid. Dar decizia asupra învestirii lor a fost a mea, nu m-am dus la un consiliu de înţelepţi”, a declarat fostul ministru al Transporturilor joi seară.

China, cel mai bun exemplu pentru propunerile lui Dacian Cioloș

Cătălin Drulă susține că propunerile lui Dacian Cioloș limitau libera alegere. Acesta aduce exemplu din China, unde miniștrii sunt aleși liber, însă dintr-o listă preselectată. Președintele interimar USR nu consideră acest lucru democrație, ci mai degrabă un fel de constrângere.

„În China, din câte înţeleg, se alege liber, dar sunt deja opţiunile preselectate. E important să nu preselecteze cineva care nu are şi responsabilitatea. (…) Făcea o listă. A preselecta o listă e o formă de decizie. Dacă eu vă dau dumneavoastră trei opţiuni acuma, nu înseamnă că dumneavoastră aţi ales chiar liber, că v-am preselectat eu cele trei opţiuni.

Asta am înţeles eu din acel document. Şi al doilea aspect este că (…) nu se poate să decidă cineva care nu răspunde. Ce înseamnă să te duci în extern şi dumneavoastră, de exemplu, să decideţi ce se întâmplă în USR? Păi dacă faceţi o decizie proastă eu spun că nu e vina mea, că aţi decis dumneavoastră, în afară, iar dumneavoastră spuneţi: eu nu sunt la USR, eu nu am nicio treabă, nu pe mine m-aţi votat. La nivel filosofic, este o lipsă de încredere în capacitatea democraţiei de a da soluţii bune”, a adăugat Cătălin Drulă.