Drogurile pun stăpânire pe România

Droguri ascunse în recipiente de spray, zeci de substanțe sintetice noi cu efecte imposibil de anticipat și rețele internaționale care mută sute de kilograme de marfă prin România. Deși statisticile arată un consum în rândul adolescenților români sub media europeană, capturile uriașe ale autorităților, precum cele 1,7 tone confiscate recent în operațiunea MATRIX, dezvăluie amploarea reală a fenomenului.

Astăzi, 2 septembrie 2026, de la ora 12:00, Dan Andronic îi are ca invitați la podcastul EVZ pe Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog București, și pe jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan, într-o discuție fără menajamente despre una dintre cele mai grave probleme ale momentului. De ce lupta antidrog nu începe la porțile festivalurilor, ci acasă, în familie?

Cum reușesc dealerii să fenteze filtrele de securitate? Invitații explică riscurile mortale aduse de avalanșa substanțelor sintetice, cu peste 50 de variante noi apărute doar în ultimul an, și detaliază argumentele ferme împotriva legalizării canabisului recreațional. Deși DIICOT și Poliția dau lovituri grele rețelelor de trafic, concluzia este clară: destructurarea acestora nu rezolvă problema atâta timp cât cererea există, iar salvarea tinerilor trebuie să fie un efort conjugat al părinților, școlii și autorităților.

Urmărește acest episod pentru a înțelege cine îi protejează, de fapt, pe adolescenți. Lăsă-ne părerea ta în comentarii despre cum crezi că pot fi feriți tinerii de tentații și de presiunea anturajului. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele ediții! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.