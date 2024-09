Sport Dream Drop a depășit 13 milioane RON la Vlad Cazino







Un eveniment special este pe cale să fie consemnat în lumea sloturilor online: se apropie clipa în care va fi acordat un premiu de top, a cărui valoare deja depășește 13 milioane RON. (P)

Este vorba despre jackpotul Dream Drop, care tocmai a ajuns la 13.235.098,29 lei la Vlad Cazino, la momentul redactării acestui articol. Suma este în plină creștere, alimentată de rulajele jucătorilor la sloturile online din colecția specială a celor de la Relax Gaming.

Clipa în care un român norocos „își poate înfige colții” într-un jackpot senzațional este așadar foarte aproape. Mecanismul acestui premiu vizează acordarea aleatorie, însă cel târziu atunci când valoarea jackpotului atinge pragul de 3 milioane de euro. Mai sunt așadar cel mult câțiva pași până când un jucător mega norocos va cuceri un câștig colosal la păcănele online.

Al 13-lea Dream Drop Jackpot de tip Mega

Jackpotul Mega din cadrul celor 5 niveluri Dream Drop a mai fost declanșat în sloturile Relax Gaming de 12 ori, de la lansarea conceptului în anul 2022. Toate aceste câștiguri epice au fost cuprinse între 2,562,000 euro - 3,000,000 euro.

Astfel, pe vladcazino.ro și în aplicația de mobil Vlad Cazino, orice rotire poate să fie cea mega norocoasă, declanșând runda specială în care se oferă marele premiu la păcănele online. Pe platforma românească de online casino există 41 de jocuri ale producătorului Relax Gaming care sunt conectate la Dream Drop Jackpot.

Rapid, Midi, Maxi, Major și Mega sunt cele 5 niveluri pe care este structurat, din punct de vedere tehnic, acest jackpot cu totul impresionant. Pasionații de sloturi online apreciază jackpoturile progresive, dovadă fiind popularitatea unor asemenea jocuri în universul cazinourilor pe internet. Nivelurile inferioare de jackpot se remarcă prin frecvență mare de acordare, iar nivelurile superioare de jackpot punctează prin amploarea câștigurilor.

Temple Tumble 2, unul dintre sloturile preferate în România

Jocurile de păcănele care ilustrează aventuri și mistere sunt pe placul românilor, urmând de fapt un trend internațional. În acest context, Temple Tumble 2 este un slot online cu statut de vedetă în categoria de jocuri Relax Gaming conectate de jackpoturile Dream Drop. Pe Vlad Cazino, aceste sloturi eligibile au chiar în denumire sintagma Dream Drop. Temple Tumble 2 include multiplicatori progresivi, wild-uri, simboluri explozive și alte funcții captivante.

Distracția cu șanse la jackpot poate continua cu alte păcănele din aceeași serie, de exemplu 5K Gold Mine, Pine Of Plinko, Castaway Cove, Jungle Jamboree, Swag Bag Bonanza, Temple of Fury, Money Mansion 2, Dream Drop Vault sau Dream Drop Diamonds.

Echilibru între tentația câștigurilor și joc responsabil

De altfel, există 279 de sloturi cu jackpot în universul Vlad Cazino, de la producători de renume din sfera jocurilor de cazinou. Parte din portofoliul Kindred Group, cazinoul online cu brand românesc este fidel principiilor sale de protejare a jocului responsabil, așadar promovează mereu atitudinea echilibrată, accentul pe distracție, dincolo de tentația câștigurilor.

Sub titulatura „Împreună spre zero”, Kindred și-a asumat obiectivul de a atinge în viitorul apropiat ținta de zero încasări de la jucătorii cu risc, fiind primul operator care adoptă un indicator pentru urmărirea veniturilor din câștiguri brute de la clienții cu risc ridicat de adicție.

Jucătorii care aleg Vlad Cazino au mereu parte de servicii premium de divertisment pe platforme moderne și sigure, accesibile și de pe dispozitivele mobile. Sloturi online, live casino, bingo și poker sunt categoriile principale de conținut de divertisment pe platforma Vlad Cazino.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor ce au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!