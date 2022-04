Drama uriaşă a Simonei Halep! Nimeni nu ştia aceste lucruri: „Mă trezeam plângând în timpul nopții”

Roland Garros este turneul unde Simona Halep a obținut primul titlul de Grand Slam al carierei sale. Se întâmpla în 2018, însă, înaintea acestei mari victorii, a pierdut trei finale importante, două la Paris și una la Melburne.

Simona Halep a suferit o înfrângere greu de acceptat cu doar un an înainte de a câștiga turneul Roland Garros. În 2017, în finala aceluiași turneu de Grand Slam, a pierdut meciul în fața letonei Jelena Ostapenko. Această înfrângere a afectat-o extrem de tare, mai ales că s-a aflat o bună parte din meci la conducere. Sportiva din România a recunosc faptul că aceea a fost disputa care a afectat-o cel mai tare și i-a provocat ”cel mai deprimant moment”.

Înfrângerea a fost atât de dureroasă pentru Simona Halep încât a avut nevoie de aproximativ trei luni pentru a-și reveni. Mai mult decât atât, jucătoarea de tenis susține că se trezea în toiul nopții plângând.

”Înainte de a câștiga primul Grand Slam, am pierdut o altă finală la Roland Garros. Conduceam meciul, a fost cel mai deprimant moment din viața mea. Trei luni am fost afectată, nu mă puteam bucura de nimic, uneori mă trezeam plângând în timpul nopții.

Aveam 6-3, 3-0 și am pierdut meciul. Dar am știut că trebuie să continui să muncesc, nu am renunțat la antrenament, a doua zi eram pe teren și mă antrenam din greu.

Apoi, în ianuarie am pierdut o altă finală (n.r. la Australian Open), dar am fost foarte aproape, am jucat foarte bine și n-a fost vorba despre jocul meu. Adversara a fost un pic mai bună, mai puternică. Am continuat să cred că ziua mea va veni și am continuat să muncesc. După, următorul Grand Slam pe care l-am jucat l-am câștigat”, a spus Simona Halep, în cadrul unui interviu de pe platforma Top Court.

Simona Halep, primul sportiv român care a câștigat titlul Wimbledon

Simona Halep este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis la nivel mondial. A fost locul 1 în topul WTA și a reușit să se impună în fața sportivelor cu o experiență mult mai mare decât a sa. A câștigat multe turnee de-a lungul carierei sale, iar în palmares are și două titluri de Grand Slam.

Înainte de a câștiga primul titlul de Grand Slam, Simona Halep a suferit două înfrângeri în finalele de la Roland Garros 2017 și Australian Open 2018. Nu și-a pierdut încrederea în propriile forțe, așa că la Paris a revenit în forță și a învins-o pe Sloane Stephens, obținând astfel primul titlu de Grand Slam din carieră.

Un an mai târziu a reușit să se impună din nou, de data aceasta la la Wimbledon. Simona Halep a învins-o pe celebra Serena Williams în finală și a devenit primul sportiv român care câștigă la simplu prestigiosul turneu disputat pe iarbă.