Drama uriaşă a lui Alexandru Arşinel! A ajuns la capătul puterilor: „N-am deloc energie. Mi-a fost rău, rău”

Problemele de sănătate par să nu se mai termine pentru unul dintre cei mai iubiți actori din România. Alexandru Arșinel, ajuns la 82 de ani, a povestit să în ultima vreme s-a simțit extrem de rău.

A rămas cu sechele

Cea mai mare dezamăgire a ultimei perioade a fost aceea că, pentru prima dată în cariera sa, nu a putut urca pe scenă la spectacolul de la Teatrul „Constantin Tănase”.

„Eu am adunat nişte ani. Ieri mi-a explicat băiatul cel mare, când am făcut operaţia pe inimă de valvă, doctorul îmi mai dădea doi ani. E o operaţie serioasă, eu nu am ştiut absolut nimic. Din cauza asta nu m-am simţit prea bine, nu am forţă, nu am energie în mine. Operaţia a reuşit, însă eu sunt moleşit.

Am şi stat mult culcat că n-am avut încotro. Am noroc, însă, că sunt pensionar şi nu mi se cere efort prea mare. Regret din suflet că, în cei 60 de ani, a fost pentru prima dată când nu am fost la spectacol. Am fost la repetiţie şi nu am fost la spectacol. Mi-a fost rău, chiar rău, rău”, a declarat Alexandru Arșinel la România TV.

Se retrage la Sinaia

Actorul a rămas cu ceva sechele în urma multiplelor probleme de sănătate pe care le-a avut. Anul trecut s-a infectat cu coronavirus și a trecut prin două intervenții chirurgicale pe cord. În urmă cu câțiva ani a suferit un transplant renal. Alexandriu Arșinel a spus acum că va petrece două săptămâni într-o clinică de recuperare din Otopeni alături de soţia lui. Apoi, odată cu venirea primăveriii, se va retrage la casa pe care o are în Sinaia.

Nici soția actorului nu se simte mai bine

Nici soția sa nu se simte foarte bine. Într-un interviu acordat acum câteva zile, actorul spunea că mai are o singură dorință. „Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în această lumea asta, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată să ies din încurcături. Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi: „Doamne, ajută-mă”.

Și, te rog, ajută-mă ca a mea Marilena să se simtă puțin mai bine. Ai obligația asta pentru că sunt corect cu tine. Mă închin în fața ta, în fiecare zi, las-o pe Marilena să se simtă mai bine”, a spus Alexandru Arșinel.

Marilena, soția actorului, a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile în urmă cu câțiva ani. Tocul pantofilor i-a rămas blocat într-o scară, iar femeia a căzut și s-a lovit la cap. Deși a ajuns rapid la spital, a rămas cu sechele și are nevoie de îngrijire permanentă.