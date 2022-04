Drama uriaşă a Andreei Marin! Vedeta nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile. Durerea care i-a rupt sufletul

Andreea Marin a mărturisit că regretă enorm faptul că și-a pierdut mama mult prea devreme și că aceasta nu a pucat să vadă ce a realizat în viață. Vedeta a spus că ar da orice să o mai poată îmbrățișa odată.

Dor de mama

Vedeta a mărturisit că dacă ar putea să aducă pe cineva drag înapoi cu siguranță acea persoană ar fi mama ei. „Mama mea. Negreșit. Negreșit. Pentru că destinul ei a fost frânt pe nedrept, mult prea devreme. Și mi-aș mai dori să o strâng încă o dată în brațe, acum, la maturitate. Și ca ea să mă simtă femeia de azi, pentru că m-a lăsat copil. Și sunt sigură că i-a fost foarte greu să se înalțe la cer.

Mai târziu, când am înțeles lucrul ăsta, că nu trebuie să mă mai agăț de amintirea ei atât de puternic pentru ca ea să se poată înălța, am avut dialogul nostru interior pentru mine, în care i-am spus «mamă, suntem bine, lasă-ne și încearcă să te inalți». Deci acesta e răspunsul”, a spus Andreea Marin în podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene“.

A suferit de depresie

Andrea Marin este una dintre cele mai admirate femei din showbiz, dar a fost testată de multe ori de viață. Nu s-a ferit să vorbească despre problemele pe care lea avut. Vedeta a mărturisit și că s-a confruntat cu o depresie severă. Nu mai găsea motive să zâmbească sau să se bucure de ce este în jurul său.

„Depresia asta nu vine așa, din cer. Aveam eu niște probleme de suflet, dar nu motivau ceea ce înseamnă o boală. Da, depresia este o boală și felul în care se manifestă nu este deloc plăcut. Nu poți să ai o stare bună zi de zi, mult timp.

Nu poți să mai dormi bine, și știi bine ce face lipsa de somn. Eram nefericită. Singura mea fericire autentică era copilul, atunci când era în brațele mele. Am înțeles din explicațiile acelui psiholog, de la televizor, că ar trebui măcar să verific, ceea ce am și făcut.

Și în felul acesta am aflat că da, am depresie, că nu e o rușine o boală, că nu e o vină, că nu e o etichetă. La momentul acela nu se vorbea despre depresie așa cum se face astăzi. Eu am vorbit deschis, am făcut și o campanie națională despre depresie, astfel încât oamenii să știe că pot trece prin asta“, a spus Andreea Marin.