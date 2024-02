Social Drama unei familii refugiate din Ucraina în Republica Moldova. Nevoită să înceapă o nouă viață







Printre refugiații care au plecat din Ucraina, au ajuns în Republica Moldova și s-au stabilit aici se numără și o familie care a luat-o de la capăt la Soroca.

Republica Moldova a primit numeroși refugiați din țara vecină. Printre milioanele de ucraineni care au fugit o scăpare din calea războiului, se numără unii care ajuns și au rămas în Basarabia. Neavând încotro, fiecare a trebuit să înceapă o nou viață, să-și găsească o locuință și în destule cazuri, să se reorienteze profesional.

Indiferent de meleagurile pe care au ajuns după ce au plecat în pribegei. O familie din Ucraina a rămas în Moldova, la Soroca.

Familie refugiat din Ucraina, stabilită la Soroca, în Republica Moldova

Elena este de baștină din regiunea Lugansk. A fugit de război împreună cu fiul și mama ei. S-a mișcat repede, în chiar în primele zile ale invaziei rușilor. S-a adăpostit în orașul Soroca și aici a început o nouă viață. Băiatul învață la școală, ea lucrează profesoară de matematică. De curând, a început să studieze limba română.

„Nu toți vor să vorbească cu noi în limba rusă și așa am fost nevoiți să învățăm. Un pic înțeleg atunci când se vorbește mai lent. Cel mai mult am îndrăgit sărbătoarea „Mărțișor”. În Ucraina am lăsat totul, tot ce aveam. Am venit cu un bagaj pe cinci zile. Am luat și ghiozdanul copilului”, a povestit

Daria și Aleksei Demidov, în acești doi ani de când au fugit de război, au reușit să-și întemeieze aici o familie și au adus pe lume o fetiță. Copilul lor s-a născut la Soroca.

Daria și Aleksei spun că vin des pe cheiul Nistrului și privesc îndelung spre malul ucrainean. Deși sunt bine primiți aici, totuși, cel mai mare vis al lor e să se întoarcă acasă, chiar dacă localitatea unde s-au născut a fost distrusă în totalitate.

„Ne-au propus să ne mutăm la Chișinău, dar nu am acceptat deoarece aici, în Soroca, ne place mult și suntem mai aproape de casă. Nouă ne plac foarte mult plăcintele voastre și mămăliga. Aici avem liniște și pace”, mai povestește Daria Demidova.

Aleksei este cetățean rus, însă a trăit în Ucraina până a începe războiul. Pentru că deține doar pașaport rus, bărbatul a fost expulzat din țară. Acum el speră să obțină, cu timpul, cetățenia Republicii Moldova.

„Când am ajuns în Republica Moldova am fost ajutat chiar de la vamă. Acum lucrez în construcție, fac fațada caselor. Ne ajută mult și organizațiile internaționale la plata serviciilor comunale, chiriei”, a declarat Alexei Demidov, refugiat.

În prezent, în raionul Soroca locuiesc 140 de persoane refugiate din țara măcinată de război, conform radiomoldova.md.