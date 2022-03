Drama teribilă prin care trece Alexandru Arșinel! Actorul face dezvăluiri tulburătoare: „Am angajat pe cineva care mă ajută!”

Problemele de sănătate par să nu se mai termine pentru unul dintre cei mai iubiți actori din România. Alexandru Arșinel, ajuns la 82 de ani, povestește că se simte tot mai rău.

Nu se poate deplasa

Pentru prima dată a fost nevoit să angajeze o persoană care să aibă grijă atât de el, cât și de soția sa. Alexandru Arșinel are acum probleme mari la picioare și mărturisește că mersul a devenit un calvar pentru el.

„Îmi este greu să mă deplasez. Am o durere a masei musculare. Mă dor picioarele mai ales. Îmi este greu să merg, sper să treacă. Am angajat pe cineva care mă ajută, vin copiii mei care se ocupă zilnic de mine și de soția mea. Sper că odată cu venirea primăverii să treacă și să ne bucurăm“, a declarat Alexandru Arșinel la Antena Stars.

Marilena, soția actorului, a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile în urmă cu câțiva ani. Tocul pantofilor i-a rămas blocat într-o scară, iar femeia a căzut și s-a lovit la cap. Deși a ajuns rapid la spital, a rămas cu sechele și are nevoie de îngrijire permanentă.

Nu a putut urca pe scenă

Chiar dacă starea de sănătate nu îi permite în acest moment, Alexandru Arșinel încearcă să rămână pozitiv și speră că se va întoarce în curând pe scenă.

Actorul a mai trecut printr-o cumpănă acum trei săptămâni, când, pentru prima dată în 60 de ani nu a putut să urce pe scenă la un spectacol. Alexandru Arșinel a rămas cu sechele după o operație pe cord suferită anul trecut.

„Când am făcut operaţia pe inimă de valvă, doctorul îmi mai dădea doi ani. E o operaţie serioasă, eu nu am ştiut absolut nimic. Din cauza asta nu m-am simţit prea bine, nu am forţă, nu am energie în mine. Operaţia a reuşit, însă eu sunt moleşit.

Am şi stat mult culcat că n-am avut încotro. Am noroc, însă, că sunt pensionar şi nu mi se cere efort prea mare. Regret din suflet că, în cei 60 de ani, a fost pentru prima dată când nu am fost la spectacol. Am fost la repetiţie şi nu am fost la spectacol. Mi-a fost rău, chiar rău, rău”, declara marele actor acum trei săptămâni.