Drama sfâșietoare a legendei fotbalului românesc. A ajuns la capătul puterilor! „Acum mă lupt ca să supraviețuiesc”

Rică Răducanu trece prin momente înfiorătoare din cauza banilor. Acesta a declarat că regretă că nu a știut să își adune bani în tinerețe, iar salvarea lui și a soției sale este chiar fiul lui.

Fostul fotbalist,75 de ani, a mărturisit că a ajuns la mila copilului său după o viață de muncă în lumea sportului. Fostul mare portar, care a jucat în echipa națională a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic, a povestit că se chinuie să trăiască de pe o zi pe alta și să aibă măcar o pâine să pună pe masă.

Răducanu nu mai are bani să treacă strada

” Nu puteam să supraviețuiesc dacă nu era băiatul meu. Nici lui nu-i merge strălucit în această perioadă, mai greu cu antrenoratul în această perioadă de pandemie. Dar din cât a avut el, ne-a ajutat și pe noi. Nu m-am gândit niciodată că o să trăiesc vremuri atât de grele, să trebuiască să drămuiesc fiecare bănuț.

Sunt foarte atent la consumul de apă, de lumină, de gaze, de tot. Facem economie la orice. E trist că am ajuns în situația asta, dar ce putem face? Mergem mai departe și ne zbatem să supraviețuim, sperăm să vină vremuri mai bune. Cândva am fost pe val, acum trăiesc din amintiri. Poate că atunci trebuia să am mai mare grijă de bani.”, a mărturisit Rică Răducanu pentru PlaySport.ro.

Fostul portar a declarat că pandemia de COVID-19 l-a adus în această situație jenantă. Pe lângă problema banilor, vedeta împreună cu soția sa s-au infectat cu virusul păgubaș, iar aleasa lui a ajuns să fie intubată.

Cuplul a rămas cu traume și refuză să mai iasă din casă după ce au avut parte de 2 săptămâni înfiorătoare.

” Pare că nu mai scăpăm de perioada asta nenorocită. Unde te uiți, la orice televiziune, numai de morți auzi. Mi-e și frică să mai ies din casă. L-am rugat pe fiu-miu să ne aducă alimentele de bază, ca să am cu ce trăi.

Ies doar prin curte să mă mai plimb, nici măcar în fața casei. Nu credeam că voi trăi asemenea timpuri nenorocite. Nici cu cine să mai vorbesc nu mai am. Că mai mulți din generația mea s-au dus deja! Plus că timpurile s-au schimbat. Nu mai sunt aceiași oameni, nici cartierul nu mai e ce a fost cândva și nici fotbalul. Dar asta stă, probabil, în firea lucrurilor!”, a mai declarat Rică Răducanu în urmă cu ceva timp.