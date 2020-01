Ea a început, cu cîteva luni în urmă o luptă dură cu un cancer de colon. Ulterior, ea a fost supusă mai multor operații, efectuate atât în țară, cât și peste hotare. Acum, învingătoare fiind se bucură din plin de viață, ba mai mult, s-a și căsătorit.

„Eu am avut trei tentative de sinucidere la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier”, a declarat Rona Hartner la un post de televiziune.

Rona Hartner devenit mireasă la 46 de ani, fiind acum soția artistului Herve Camilleri. Căsătoria a avut loc în fața ofițerului de la Starea Civilă din orașul francez Toulon, scire cancan.ro.

