Irina Rimes a fost înșelată de către fostul ei soț cu o rusoaică din Chişinău. Artista evită să vorbească despre drama prin care a trecut, iar când o face, durerea i se poate citi pe chip.

Fostul soț al Irinei și amanta sa s-au cunoscut în urmă cu doi ani. La scurt timp de la începerea relației, femeia a rămas gravidă, iar soțul artistei a decis să o părăsească. În urma unui tragic accident de mașină, amanta a pierdut sarcina, iar fostul soț al Irinei a decis să reia relația cu rusoaica. După ce a aflat de aventura soțului ei, Irina a decis să divorțeze.

„La scurt timp, Andi a revenit la Nica, implorând-o să-l ajute cu bani pentru că are grave probleme financiare şi că nu are ce mânca, pentru că a rămas fără nimic după divorţul de Irina Rimeş, care l-a lăsat cu casa goală. Nica îi cade din nou în plasă şi se întoarce la el, lăsându-se convinsă de promisiunile de amor ale lui Andi. A rămas din nou însărcinată, de data aceasta cu gemeni. Când aude vestea îi spune că nu are nevoie de ea şi de copiii ei, aşa că o abandonează din nou. Din cauza suferinţei, Nica pierde unul dintre gemeni şi ajunge la Reanimare, unde se luptă atât pentru viaţa ei, cât şi pentru a bebeluşului nenăscut”, a declarat o sursă apropiată fostului cuplu Nica – Andi Bănică, scrie Cancan.

