Cornelia Catanga a murit după ce a fost infectată cu coronavirus. Aceasta a fost internată la Spitalul Universitar din Capitală, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viața. Artista, în vârstă de 63 de ani, a ajuns la spital în stare gravă.

Vestea care a cutremurat întreaga Românie a fost dată de jurnalista Mara Bănică. Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte”, a scris jurnalista, într-o postare pe Facebook.

Cornelia Catanga a murit. Artista a avut o viață marcată de suferință

Cu toate că a avut o carieră la care alții doar visează, viața Corneliei Catanga era plină de durere și suferință. Artista a povestit că a avut momente în care a dorit șă își pună capăt zilelor, dar dragostea pentru fiul ei a ținut-o pe linia de plutire. „Au fost momente în viaţa mea când am vrut să mă sinucid. Vreau să fiu o piatră tare pentru Alexandru. Tot ce îmi mai doresc acum e să se căsătorească fiul meu, iar nora mea să-mi facă un nepot şi să fie fetiţă”, declara cântăreața.

Artista a mai povestit că la naștere, bunica și mătușa sa au crezut că a decedat. Artista s-a născut prematur, la 7 luni, și cântărea doar 850 de grame.

„Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, a spus Cornelia Catanga la Antena Stars, în urmă cu ceva vreme.