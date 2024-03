Sport Drama marelui internațional român care s-a aruncat de la etaj. O boală fatală l-a făcut să cedeze







Fosta legendă a Universităţii Craiova, Costică Ştefănescu, a murit, în 2013, după s-a aruncat de la etaj. El era internat la Spitalul Militar din Capitală, unde se trata de o boală gravă, de care suferea de mulţi ani.

Costică Ștefănescu s-a sinucis

„Astăzi, în jurul orei 18.00, pacientul s-a aruncat de etajul cinci al pavilionului chirurgical, de la aproximativ 20 de metri. Echipa medicala de urgență și resuscitare s-a deplasat la fața locului. Din păcate, a constatat decesul pacientului, care a survenit imediat după impactul cu solul”, anunța în ziua de 20 august 2013, Oana Ciobanu, șeful Biroului de comunicare și relații publice al Spitalului Militar.

Mai multe persoane au semnalat că o persoană a căzut în gol de la fereastra unuia dintre saloanele Spitalului Militar. Medicii au încercat să-l salveze pe Costică Ştefănescu, dar fără rezultat.

Apropiații refuză să creadă

Regretatul Ilie Balaci, decedat în 2018, fostul coleg şi prieten al lui Ştefănescu, spunea că fostul libero nu era un om slab de înger și că nu credea că s-a sinucis din cauza cancerului. Balaci credea că fostul fotbalist și-a pus capăt zilelor din alt motiv.

„Nu cred că Ştefănescu s-a sinucis! Ceva s-a întâmplat, ceva l-a determinat să ajungă cum a ajuns! Poate că a fost otrăvit, poate că plantele care îi erau date sub formă de ceaiuri nu i-au priit… Îi putem spune cum vrem, dar numai prost n-a fost. Cineva, însă, l-a convins să facă acel tratament.

Mi-e greu să cred că a avut atâta sânge în el, încât să se uite în jos şi să se arunce! Am înţeles că arăta ca un mort frumos, că n-avea nimic rupt, nu se vedea nimic pe faţa lui, deşi au fost cinci etaje până la pământ”, a declarat Ilie Balaci.

Ce spunea Mariana Ștefănescu

Și soția lui Mariana Ștefănescu afirma în 2014 că marele fotbalist știa că nu mai are mult de trăit, dar că nu s-ar fi sinucis din cauza problemelor de sănătate.

„De aruncat, cred că s-a aruncat de la etaj. Dar nu are niciun sens gestul său. Nu erau motive medicale să facă asta, chiar dacă nu mai avea prea mult de trăit. Cu o seară înainte, i-a zis maică-mii: ”Să-mi aduci un cocoș, să-mi faci o supă”. Îi plăcea supa făcută de mama mea. Unui cunoscut, Răzvan, i-a spus să-i aducă un ou fiert. Mie mi-a spus să-i cumpăr o oală mare din inox și linguri de lemn, ca să poată face acel tratament naturist. Plănuisem ca a doua zi să mergem la biserică, să ne împărtășim, să ne spovedim, căci eram de 13 ani împreună. Cei din spital îmi dădeau un cărucior, să-l duc, fiindcă nu se mai putea mișca. Eu am plecat de lângă el, în ziua cu pricina, la ora 13.30, apoi, la ora 16.00, a venit fiul lui, Valentin, apoi la 16.30 m-au anunțat medicii că se simte rău, că e căzut pe la etajul I, dar nu mi-a spus exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la Spitalul Miltiar și l-am găsit”, spunea soția fostului fotbalist.

Costică Ștefănescu nu mai putea nici să bea apă

Ea mai dezvăluia în urmă cu un deceniu că fostul fotbalist nu mai mânca și nu mai bea apă. Ea precizat că soțul ei avea metastaze la ficat și că niciun rinichi nu îi mai funcționa cum trebuie.

Mariana Ștefănescu: „În primul rând, Costică nu mai făcea de șase săptămâni tratament în Spitalul Militari. Nu mai suporta. Nici apă nu mai bea. Era hrănit cu perfuzii. Avea doar un rinichi, iar acesta nu mai funcționa. Erau toxine în alimente, iar rinichiul nu funcționa. I-au apărut metastaze la ficat, nu la plămâni.”, potrivit Libertatea.